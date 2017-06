Alin Toșca își face curaj după duelurile cu Messi și Ronaldo: ”Și Lewandowski are două picioare!”

Dezvăluirile lui Alin Toșca. După duelurile cu Messi și Cristiano Ronaldo, din La Liga, fundașul își face curaj singur: ”Și Lewandowski are două picioare!”. Interviu sincer cu jucătorul de 25 de ani de la Betis Sevilla, la reunirea oficială a naționalei României pentru meciul de la Varșovia, cu Polonia (10 iunie, 21 45, TVR 1, preliminariile CM 2018).

Libertatea: Alin, au trecut problemele stomacale? Ai fost chinuit de o gastroenterită.

Alin Toșca: Nu a fost o problemă gravă, sunt bine, mă antrenez fără probleme.

Cum va fi la Varșovia?

E un meci meci foarte important. Dacă luăm cele trei puncte, păstrăm șanse mari la locul doi. Polonia este o echipă puternică, are jucători foarte valoroși. Dar și noi avem echipă bună și antrenor excelent, sunt șanse să câstigăm acolo, de ce nu?

”Cred cu tărie că ne putem califica la Mondial”

În tur, am încasat-o, 0-3. Lewandowski s-a cam distrat cu noi!

E foarte bun, într-adevăr, a demonstrat-o, marchează goluri multe, joacă la o echipă mare, Bayern. E puternic, tehnic, oportunist, calități de număr nouă. Însă știți vorba aia romanească: are tot două picioare! Noi ne antrenăm, muncim. Șansele sunt egale!

A cerut să vină mai târziu din vacanță, i s-a și permist, s-ar putea să fie mai relaxat?

Nu comentez, sunt convins ca e profesionist, nu a cerut degeaba un răgaz, în fine, ei știu mai bine…

Sincer, Alin, tu mai crezi în calificarea la Campionatul Mondial?

Cred cu tîrie!

Cum descrie duelurile cu Messi și cu Ronaldo

Ai tupeul unui fotbalist care joacă în cel mai puternic campionat din lume. Real tocmai a câștigat Liga Campionilor!

Da, am plăcerea să joc într-o ligă tare! Și am avut două meciuri foarte bune, cu Barcelona a fost 1-1 la Sevilla, ne-au egalat în ultimul minut, meritam să câștigăm noi! Apoi, la Madrid, am condus Realul cu 1-0 și, din păcate, am fost învinși tot pe final. Corect, am încredere mai mare, să joci în La Liga e extraordinar! E, totuși, copleșitor, când evoluezi foarte bine contra unor echipei mari, iar ei te egalează târziu. E frustrant. Ăsta e fotbalul, însă, uneori câștigi, alteori pierzi!

Îmi închipui că ați văzut finala de la Cardiff, cu cine ai ținut?

Mie îmi place Real, îmi doream să câștige, dar, la pronosticuri, am dat că va învinge Juve. Până la urmă, mă bucur că a cucerit trofeul echipa din Madrid. Succes meritat, au demonstrat că au mentalitate de invingator.

Italianul Bonucci, unul dintre fundașii tăi preferați, a întâmpinat mari probleme…

Așa sunt meciurile importante, finalele, se mai întâmplă să ai și zile proaste exact când nu trebuie.

A ținut cu Real în finala cu Juve! ”Portughezul e mai complet decât argentinianul”

Messi sau Cristiano Ronaldo?

Sunt cei mai buni din lume, extraordinari amândoi. Tind să cred, însă, că portughezul e mai bun, mai complet. Am jucat împotriva amândurora, sunt băieți deosebiți, sunt corecți pe gazon, nu-și permit prostii, pot fi taxați repede, toți ochii sunt ei…

În Spania, ai jucat tot returul stoper central stânga.

Da! Uneori am mai trecut și fundaș stânga. Mie îmi plac ambele poziții, joc unde cere și unde are nevoie antrenorul!

”Nu sunt robot, să nu greșesc”

Ai început bine la Betis, însă apoi ai fost inclus în ”echipa petardelor” din Primera.

Nu citesc presa și, oricum, nu mă deranjează nimic! Oricine poate face un meci-două mai slabe, nu suntem roboți, să nu greșim. Nu trebuie să luăm în calcul când cineva te vorbește de rău, trebuie să ne vedem de treaba noastră!

Alin, ai doar 5 selecții la națională. La ce visezi?

Sunt la început, îmi doresc sănătate, rezultate bune la club, apoi am șanse să prind și postul de titular la natională. Vreau să mergem la turneu final. îmi doresc mult să joc la un Mondial! Îmi doresc să joc la Betis, sa mă impun, să terminăm sezonul viitor în primele 10 echipe din Spania. Acum s-a schimbat antrenorul, fostul tehnician mi-a plăcut mult, un om deosebit, bun profesionist… Poate ni se schimbă și norocul, deși asta cu norocul nu poți s-o controlezi, Apoi, poate ajung la o echipă și mai bună din Primera, cel mai bun campionat din lume! Să mă ajute Dumnezeu!

Alin Toșca, despre…

Iulian Filipescu: ”E foarte apreciat la Sevilla. Când am ajuns, toată lumea vorbea că sunt urmașul lui. A fost un fundaș foarte bun în istoria lui Betis”.

”Viitorul a câștigat meritat titlu. Pentru mine, nu există FCSB, Steaua rămâne Steaua”

Liga I. ”Am văzut aproape toate meciurile, unele se suprapuneau cu programul de la Betis. Viitorul a meritat trofeul, îi felicit, îl felicit și pe domnul Hagi. Vedem la anul ce va fi, s-au întărit deja Steaua și CFR Cluj, va fi o luptă foarte frumoasă. Și eu am trăit bucuria cuceririi titlului în ultima etapă, sunt emoții mari, dar ești de două ori mai fericit când vezi că ai izbândit”.

FCSB. ”Nu pot să spun niciodată așa ceva. Pentru mine, Steaua e Steaua și așa va rămâne”.

Procesul cu Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, cel care spusese că Alin Toșca s-a rugat de el să-l ia la Dinamo: ”Nu-mi face plăcere să vorbesc de aceste lucruri. Nici de Andone, nici de Laurențiu Reghecampf ori Anamaria Prodan. Sunt la națională și mă concentrez pe ce am de făcut aici!”.

Cel mai bun prieten de la națională: ”Sunt sociabil, am relații bune cu toată lumea. La Varșovia o să stau în cameră cu Alex Chipciu”.

Tricoul lui Del Piero

Primul tricou pe care l-a avut pe vremea când juca la Alexandria: ”Era cel al lui Alex Del Piero. Eram mic, nu pricepeam eu mare lucru despre execuțiile acelea ale lui, efectul a la Del Piero. Oricum, la început eram mijlocaș ofensiv, jucam în atac, îmi plăcea să dau goluri. La Steaua am fost trecut fundaș și acolo am rămas”.

Top 3 fotbaliști din istorie

România: 1. Hagi, 2. Chivu, 3. Dobrin.

Străinătate: 1. Cannavaro, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Zinedine Zidane.

Vacanță: ”În Spania, am mult timp, spre deosebire de România. După fiecare meci, am o zi-două libere, mai fug prin Andaluzia, e foarte frumoasă!. Nu mi-am făcut planuri de vacanță, dar e timp, vacanța va fi lungă”.