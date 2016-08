Din patru echipe Rapid rămân doar trei! Care dintre formațiunile create de curând vor fuziona: ”Intențiile sunt bune”

Rapid, mitul înființat în 1923, s-a desființat în această vară, după ce Valerii Moraru a împins fosta triplă campioană a României în pragul colapsului. După ce echipa lui Moraru a falimentat, alte patru grupări care își arogă dreptul de a fi continuatorii vechiului club al „feroviarilor” au apărut precum ciupercile după ploaie.

AS FC Rapid s-a înscris și la AMFB, dar și la AJF Ilfov, unde ultima ligă e a 4-a. AS FC încearcă astfel să câștige un an și să ajungă mai repede în ligile superioare. În speranța de-ai atrage pe cât mai mulți dintre suporteri, inițiatorii proiectului AS FC Rapid au luat legătura cu Horia Manoliu, cel care a înscris AFC Rapid în Liga a 5-a din Bucureşti. Cele două părți vor să se unească, joi fiind ziua decisivă.

Cei care au iniţiat proiectul AS FC Rapid speră să atragă lângă echipă oameni cu trecut vişiniu şi să dea lovitura cu Adrian Iencsi, pe care să-l convingă să antreneze echipa. Momentan, nu au reușit să-l determine pe fostul căpitan, Iencsi susținând că pună nu va exista decât o singură echipă, nu va lua parte la niciun proiect. „Nu e adevărat, nu voi antrena în Liga 4, au fost doar discuții cu mai multe persoane de la AS FC Rapid. Eu vreau să existe un singur Rapid, pentru a putea lua o decizie. Dacă lucrurile sunt clare, dacă va fi un singur Rapid, aș vrea să ajut la revenirea spiritului Rapidului. Intențiile sunt bune și sper să fie bine. Spiritul Rapidului nu va muri niciodată, va fi în continuare menținut de suporterii minunați”, a spus Adrian Iencsi, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Iniţiatorii proiectului ar fi închiriat un birou la Stadionul Giuleşti şi ar fi semnat deja contractul prin care pot juca meciurile pe arena Valentin Stănescu. AS FC Rapid este fondată de Ion Butoi, fost director sportiv la Rapid.

Suporterii se întâlnesc azi la stadion

Rapidiștii sunt așteptați astăzi, de la ora 20:00, la stadionul Giulești pentru a discuta despre viitorul suflării ”alb-vișinii”. Fostul ofițer de presă al Rapidului, Lucian Ionescu, este cel care a inițiat apelul.

”RAPID NU EXISTĂ LA PLURAL

Cei care iubesc Rapidul, cei care încă mai cred în Rapid, cei care nu vor ca toate amintirile noastre, bune și rele, să fie șterse cu buretele timpului sunt așteptați în data de 31 august, de la ora 20.00, la stadionul Giulești.

Este cert că am murit, dar sper din tot sufletul ca în ultima noapte din august 2016 să se aprindă flacăra vișinie a renașterii. Curată și liberă pentru sufletul fiecărui rapidist.

Dacă nu, totul va fi deșertăciune și va sosi timpul când toți vom fi judecați pentru faptul că am lăsat să moară Rapidul.

Menționez că nu fac parte din nicio grupare, sau facțiune, nu sunt partizanul niciunei societăți vechi, sau nou apărute și nici nu vreau să polemizez cu nimeni.

SUNT DOAR UN RAPIDIST ȘI ÎMI ESTE DOR DE RAPID!”, se arată în apelul făcut de rapidist.

Doar AS FC Rapid și AFC Rapid au personalitate juridică deocamdată, în timp ce Mișcarea CFR și AFC Rapid beneficiază de palmaresul echipei. Prima îl are pe cel din perioada 1923-1994, iar a doua pe cel din perioada 1994-2016.

Valerii Moraru a înființat și el o nouă echipă

Valerii Morau, omul care a „îngropat” adevăratul Rapid, ar fi pus la cale un noi proiect, CS FC Rapid. Echipa a fost înscrisă şi ea la Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti, în liga a 5-a, şi ar trebui să înceapă sezonul în weekend-ul 2-4 septembrie.

O a patra echipă, Rapid, Mişcarea Feroviară, susţinută moral de Clubul Aristocratic, a fost şi ea înscrisă la începutul lunii la Asociaţia Municipală de Fotbal, dar din ultimele informaţii, acest proiect nu va mai fi continuat.