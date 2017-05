Dinamo e lider în Liga I. Toate declarațiile. Mutu: ”Vrea să fim campioni. Contra e cel mai bun din RomPăun: ”N-a fost blat!”. Hanca: ”Bicicleta nu e lucrată la antrenamente”

Înaintea meciurilor celor de la Viitorul și FCSB, Dinamo e lider în Liga I. Toate declarațiile după victoria ”câinilor” de la CFR Cluj, 3-0!

Fundașul Ionuț Larie (CFR Cluj): ”Ne-am făcut iar de râs, am luat bătaie la scor de neprezentare! La 0-3 nu mai putem vorbi de arbitraj. Trebuia să marcăm și să nu facem greșeli în defensivă. Acum nu mai avem nici atac, nu punctăm de 6-7 etape. În prima parte, Dinamo n-a avut nici o ocazie, apoi a înscris ce a avut. Ne pare rău pentru suporterii. Am făcut un campionat bunicel, e păcat să-l terminăm cu trei eșecuri. Poate facem o surpriză la Viitorul. Nu mă interesează cine ia campioantul!”.

Sergiu Hanca, cel mai bun dinamovist și la Cluj-Napoca: ”Este un sentiment plăcut să fim pe primul loc. E prima oară după mult timp. Cred că Viitorul și FCSB sunt puse sub presiune de noi. Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm pe un teren greu. Am cerut să mă duc în partea stângă, să mai trag de timp, când Mister Contra dorea să mă schimbe. Am zis să mai rămân și faza aceea, a fost o ”bicicletă” de moment, nu ceva pe care îl lucrez la antrenamente. E bine că a fost gol. Sper ca totul să se joace până în ultima etapă, ar fi minunat. Dacă luăm titlul, e cea mai mare performanță din ultimii zece ani”.

Steliano Filip (Dinamo): ”Ne-am făcut treaba, sper ca Viitorul și FCSB să se încurce! Am dat gol, important e că am câștigat. Suporterii noștri sunt unici, am fost ca acasă pe arena CFR-ului. A fost un succes în memoria lui Patrick Ekeng”.

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo: ”Nu vorbim de titlu, din cauză că nu depindem de noi! Mă bucur pentru băieți, pentru victorie! Dedic succesul tatălui meu, care e acolo sus, și familiei mele. Am jucat inteligent, am câștigat meritat. Remarc efortul echipei, am avut posesie, nu le-am permis să ne domine. Nu aștept să se încurce Viitorul sau FCSB, eu pregătesc ultima etapă și finala Cupei Ligii. Vom vedea dacă rămân. Nu mă preocupă acum, mai sunt 2-3 puncte în care nu sunt de acord cu șefii clubului”.

Adi Păun (CFR Cluj): ”N-a fost blat, vreau să elimin orice suspiciune. Primul gol ne-a demoralizat și arbitrajul ne-a dezavantajat. Dielna m-a faultat în careu, dar nu s-a dat nimic”.

Adrian Mutu, director general Dinamo: ”Vrea să fim campioni. Sunt bucuros că l-am adus pe Cosmin Contra, am avut încredere în el. Am fost colegi de cameră zece ani la națională, știu ce poate, e cel mai bun din România”.