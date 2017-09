Dinamo i-a prezentat oficial pe Bokila și pe Nica. Transferați în primele zile ale lunii septembrie, în pauza competițională prilejuită de meciurile oficiale ale echipei naționale a României în preliminariile CM 2018, Constantin Nica și Loteteka Bokila au fost prezentați oficial de directorul sportiv Ionel Dănciulescu într-o conferință de presă organizată duminică la stadionul din Ștefan cel Mare.

Iată, mai jos, ce au declarat cei doi fotbaliști dinamoviști la conferința de presă, conform site-ului oficial al FC Dinamo:

CONSTANTIN NICA: „Nu s-au schimbat prea multe de când am plecat, mă bucur că am găsit aceiaşi oameni. Sper să se schimbe stadionul, dar asta nu ţine de noi. Ca orice fotbalist mă gândesc şi la naţională, a fost unul dintre motivele pentru care m-am întors, dar şi pentru că am văzut că au venit fotbalişti importanţi şi cred că va fi un campionat puternic. Vreau să câştig tot cu Dinamo! Nu mă aşteptam să văd antrenamente atât de intense şi jucători pregătiţi să dea totul în teren. În Italia am avut o experienţă extraordinară, am văzut o altă mentalitate. M-a maturizat această experienţă pentru că am jucat alături de fotbalişti excepţionali. Mă bucur că m-am întors la Dinamo. Îmi place stilul lui Contra, voi juca pe ce post decide antrenorul”.

LOTETEKA BOKILA: „Sunt bucuros că am ajuns la Dinamo, mă simt bine, nu vreau să vorbesc foarte mult despre CFR. Am făcut o alegere, totul a fost bine, dar apoi nu a mai fost chiar aşa. Şi cea mai bună variantă a fost să plec. Am prins două meciuri în primul 11 la CFR, nu am avut nicio problemă cu Dan Petrescu, cu nimeni de acolo. Eu vreau să joc, sunt pregătit, dar asta depinde de Mister. Cred că am o condiţie fizică bună. Nu e important numărul, 10 era liber… Vreau doar să joc, să simt din nou plăcerea de a evolua. Sper să pot ajuta echipa, să marcăm multe goluri atât eu, cât și Nemec”.

Dinamo i-a prezentat oficial pe Bokila și pe Nica. Contra forțează atacul: ”E posibil să joc cu Bokila și Nemec”

Antrenorul Cosmin Contra este încântat de noile achiziții. ”Au venit doi jucători noi, unul mai experimentat, Nica, ce poate juca pe trei posturi și am acoperit trei posturi în apărare. Are o experiență bună în Italia în ultimii trei ani. Pe Bokila l-am vrut încă de la începtul sezonului și până la urmă a ajuns. Sunt jucători care ne pot ajuta să creștem. Nica e un pic în urma cu pregătirea, dar Bokila va fi în lotul de mâine. Există posibilitatea să joc în atac cu Bokila și Nemec, m-am gândit la această variantaă dar nu am lucrat tactic în formula asta. Sunt însă jucători cu experiență și cred că pot face fata. Dacă se mai ivește vreun jucător bun, poate va mai veni. Dacă nu, suntem ok așa până la iarnă”, a declarat Contra.

Dinamo i-a prezentat oficial pe Bokila și pe Nica. Contra: ”Meciul cu Poli este special pentru mine”

Despre partida cu Poli Timisoara, Contra a spus că este una specială pentru el, deoarece Poli este echipa la care a debutat, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

„Este un meci special pentru mine, pentru ca acolo am debutat în fotbalul profesionist, acolo mi-am încheiat cariera și acolo mi-am început-o pe cea de antrenor. Este orașul în care mă simt extraordinar. Timișoara are un antrenor care face minuni. Anul trecut, domnul Popa chiar a făcut minuni reușind să se salveze. Anul acesta a format o echipă nouă sș cred că este cea mai în forma echipă a campionatului. Are trei rezultate foarte bune, trebuie să fim foarte atenți pentru că e o echipă foarte periculoasă pe contraatac, trebuie să o tratăm foarte serios și să ne facem jocul nostru. Noi venim după două victorii grele și ar fi extraordinar să legam o a treia”, a spus tehnicianul.