Dinamo îl vrea pe Andrei Ivan! Adrian Mutu s-a întâlnit cu părinții olteanului. Reacția atacantului

Prezent la Turnu Severin pentru partida CSU Craiova – Dinamo (2-1), Adrian Mutu, managerul general al ”câinilor” s-a întalnit azi cu părinții atacantului oltean Andrei Ivan (19 ani), a informat gsp.ro.

Managerul dinamovist a fost surprins la Taverna Sârbului, discutând cu tatăl și cu unul dintre reprezentanții atacantului.

”Între Steaua și Dinamo, aș alege să merg afară!”

”Şi dacă s-au întâlnit părinții cu Adi Mutu, ce? Suntem prieteni de familie cu Adi și atât. Nu trebuie să se interpreteze nimic. Între Steaua și Dinamo, aș alege să merg afară!”, a reacționat internaționalul Andrei Ivan, autorul primului gol al Craiovei în meciul de luni seară.

”A fost o victorie foarte frumoasă. Le mulțumim suporterilor că au venit. Nu am căutat golul, am vrut să o dau în fața porții. Am vrut să o dau sus, s-a nimerit să fie gol”, a explicat Ivan, la Digi.