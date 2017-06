Dinamo nu-l regretă pe Bokila. Cosmin Contra i-a băgat la apă pe ”câini” în cantonamentul de la Maribor.

Dinamo nu a transferat până acum nici un jucător, dar tinerii aduși de Contra în cantonamentul din Slovenia s-au integrat perfect. Ricardo Grigore a vrut să îi arate antrenorului său că merită să joace la prima echipă, așa că i-a dat mingea printre picioare.

”Copiii aduși se mișcă foarte bine, pentru că cei care sunt de la echipa mare dau exemplu, și, atunci, e normal să se ia după ei si. S-au implicat foarte bine. Acum, sper, ca sapt viitoare, cand incepem si meciurile amicale, sa vedem cum se descurca si in meciuri, a declarat Cosmin Contra. la Dolce Sport. În Slovenia se mai află portarul Vlad Mutiu și Valentin Costache, împrumutați stagiunea trecută la alte echipe.

După antrenamentul istovitor, ”câinii” au intrat la apă. Contra s-a ocupat special ca temperatura să fie optimă.

Programul meciurilor amicale în cantonamentul din Slovenia:

21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4)

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5)

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1)

2 iulie: DINAMO vs NK Domžale (Slovenia, locul 4)

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12)