Dinamo i-a prezentat oficial pe Rivaldinho, Dielna și Bumba. Ce au declarat

FC Dinamo i-a prezentat oficial pe Rivaldinho, Dielna și Bumba, într-o conferință de presă organizată la cantonamentul de la Săftica.

Claudiu Bumba: ”Mă bucur foarte mult că am semnat cu Dinamo, un club mare în România. Sper ca în acest an să ne îndeplinim obiectivele. Am fost la un pas de a semna cu CFR Cluj, am fost chiar și în cantonament cu ei, dar nu s-au perfectat niște lucruri acolo. Important e că am ajuns la Dinamo și voi da 100% pentru acest club”.

Dielna: ”Sunt pregătit, vom vedea ce decide antrenorul. În România e foarte bine. Este frig, este mai frig decât în Anglia, dar îmi place România. Nu am venit aici pentru bani, am venit să joc. Îl știu pe Adrian Mutu foarte bine, am jucat cu el la Ajaccio în prima ligă din Franța. Am vorbit mult timp cu el și după aceea m-am decis, dar da, Adrian a contat în decizia mea. Știu că luni jucăm pe sintetic. Ne-am antrenat toată săptămâna pe sintetic. Suntem profesioniști, suntem pregătiți să jucăm pe orice teren”.

Rivaldinho: ”Sunt foarte fericit să mă aflu aici, la un club mare. De-abia aștept să joc. Este foarte diferit față de ce e în Brazilia. Acolo sunt 30 de grade, iar aici temperaturile sunt sub 0 grade. Mă voi adapta repede, așa că nu va fi o problemă pentru mine acest lucru. Tatăl meu m-a ajutat când am avut nevoie, vorbește mereu cu mine și mi-a zis că Dinamo este un club mare aici și că România e o țară bună în care să joc. Trebuie să mă concentrez doar să joc și va fi totul bine. Este o plăcere să fiu numărul 9 la Dinamo”.

