Gigi Becali, patronul Stelei, s-a declarat nemulțumit de jocul vicecampioanei României în derby-ul cu Dinamo. Latifundiarul din Pipera, care înaintea partidei afirmase că nu are emoții, a amenințat cu o primenire masivă a lotului în pauza de iarnă.

“La 3-1 am dat pe un film turcesc. Nici pe primul nu l-am văzut. Mă uitam la galeria lui Dinamo. Important era ca atunci când ai 1-0 să gestionezi jocul. Dacă ești echipă valoroasă pasezi, îi înebunești, îi obosești, le mai dai patru. Tamaș dădea tare-n față. Boureanu la fel. Păi cum să bați? Asta e valoarea lor. Facem curățenie de 4-5 jucători și aducem alții. Am niște jucători în minte, dar nu pot să vă spun acum. Toți sunt din campionat”, a declarat Gigi Becali la sport.ro.

Reghecampf admite că Steaua este în criză

“Nu e nicio exlicație, am avut un avantaj foarte mare la începutul meciului. Am avut șanse să facem 2-0 si nu am marcat, am primit goluri din două faze fixe. Aici nu mai vorbim de valoare, vorbim de concentrare și de faptul că trebuie să îți aperi poarta cu orice preț. A fost o mare prostie din partea unor jucători azi că nu au jucat ce trebuiau să joace. Este o criză, dar o să ieșim din criza asta, cu răbdare și cu discuții pe care le vom avea cu jucătorii. Trebuie să fie mult mai responsabili și mult mai atenți la fazele fixe. Nu mi-e teamă că voi pierde acest campionat. Jocul echipei mă deranjează cel mai mult în acest moment”, a afirmat Laurențiu Reghecampf.