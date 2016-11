Dinamo – Steaua. S-a lămurit o dilemă a fotbalului românesc. Pleșan a spus, în sfârșit, care e echipa cu care ține de când era mic

Dinamo – Steaua, derby-ul din etapa a 18 a Ligii 1 la fotbal, a fost prefațat de un fost jucător al ambelor rivale, unul care a ținut pe jar o întreagă suflare fotbalistică. Mihăiță Pleșan a rămas în memoria colectivă cu golul minunat marcat în amicalul cu Germania, din 2004, câștigat cu 5-1, dar și cu faptul că, pe rând, a fost „oltean de mic”, „câine de mic”, „polist de mic” și „stelist de mic”.

Mihăiță Pleșan a dezvăluit, în sfârșit, azi, la Digi Sport, cu cine ținea de fapt când era mic. „Sincer, echipa mea de suflet este Universitatea Craiova”, a spus Pleșan.

„Am luat o piatră în cap”

Mihăiță Pleșan și-a amintit ce probleme a avut când era la Dinamo și a participat la un derby cu Steaua jucat în Ghencea. „Eram la Dinamo, am jucat în Ghencea și am plecat de la meci cu duba de jandarmi. Aproape am fost lovit cu o piatră în cap. E o amintire pe care nu pot să o scot din minte”, a spus Pleșan.

Cătălin Munteanu: „Sunt dinamovist de mic”

Cătălin Munteanu, alt jucător care a bifat ambele cluburi, a recunoscut ceea ce se știa de atunci, din timpul în care juca.

„Sunt dinamovist de mic. Totuși, printr-o conjuctură, am ajuns la juniori la Steaua, dar sunt dinamovist. Cea mai frumoasă amintire dintr-un derby e victoria cu 4-2 din aprilie 2007.

Rotariu are 3-4 ani de când e la Dinamo, mai mereu a fost titular și poate fi un jucător determinant. Cred că dacă va fi utilizat, le va pune mari probleme celor de la Steaua”