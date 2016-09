Dinamo – Motor Zaporoje (Liga Campionilor, handbal, joi, ora 18.00). ”Diferența o va face apărarea”

Pivotul Dan Savenco, golgheterul lui Dinamo (6 goluri) în meciul cu Holstebro (Danemarca) din prima etapă din Liga Campionilor, a declarat că partida de joi cu Motor Zaporoje (Ucraina) este cel mai tare al grupei D și victoria este accesibilă dacă se vor elimina greșelile din primul meci, informează agerpres.ro.

”Meciul de joi este cel mai important din această grupă. Anul trecut, cei de la Zaporoje s-au calificat din grupă. Știu că ne va aștepta un meci foarte greu, sper să nu mai facem aceleași greșeli ca în Danemarca. Am avut și ceva emoții, jucam după 11 ani în Liga Campionilor, am făcut un meci bun, dar am făcut și foarte multe greșeli care ne-au costat victoria.

Am pierdut acolo victoria în ultimele 3-4 secunde, dar cred că putem juca mai bine de atât și sper s-o facem joi. Important este să câștigăm meciul, iar dacă vom fi uniți, putem face un meci foarte bun”, a declarat Savenco.

Dinamo se bazează pe apărare

Savenco a apreciat că apărarea lui Dinamo va decide soarta meciului cu Motor Zaporoje de joi: ”Diferența o va face apărarea. Sper să fim concentrați pe durata celor 60 de minute și să facem un meci bun care să ne aducă victoria. Avem mulți jucători noi, nu ne cunoaștem încă foarte bine și avem de lucrat împreună. Trebuie să ne facem jocul nostru, să ne apărăm foarte bine, dar și ei se bazează pe apărare.

Dar noi jucăm acasă, și dacă publicul ne va susține 60 de minute, sperăm să facem o figură frumoasă. Zaporoje este peste Holstebro. Noi trebuie să luăm meci cu meci, să jucăm din ce în ce mai bine, să căpătăm mai multă încredere și cred că până la urmă va ieși bine”.

Interul dreapta Jakov Vrankovici a apreciat că Dinamo poate juca mai bine, cu condiția să greșească mai puțin: ”Cu Holstebro am pierdut un punct, dar a fost primul nostru meci în Champions League și poate de asta am făcut greșeli. Al doilea meci este cu Zaporoje, un adversar puternic, dar jucăm acasă și sper, sunt sigur, că vom avea o evoluție mai bună în meciul de mâine”.

Dinamo – Motor Zaporoje se joacă joi, de la ora 18.00

Meciul Dinamo București – Motor Zaporoje se dispută joi în sala Dinamo, de la ora 18,00 și va fi arbitrat de o brigadă din Muntenegru: Miljan Vesovici și Novica Mitrovici.