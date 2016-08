Dinamovistul Vali Lazăr e sincer după remiza cu Gaz Metan: ”Nu știu ce-a fost în capul nostru de ne-am retras”. Ando s-a certat cu fanii

Dinamo a remizat cu Gaz Metan Mediaș, 1-1 în runda a șasea din Liga I. ”Câinii” au jucat modest, iar partida cu nou-promovata a fost echilibrată.

Vali Lazăr, marcatorul lui Dinamo, a declarat: ”Nu știu ce a fost în capul nostru: ne-am retras, ei au marcat! Domnul Andone ne-a motivat, problema e la noi! N-am marcat, oaspeții s-au apărat foarte bine. E o miză să rămâi pe primul loc, dar rămâne de văzut ce vor face adversarii noștri. E binevenită pauza, poate vom primi și ceva întăriri. Mai e nevoie de fotbaliști cu experiență”. Și căpitanul sloven Miha Mevlija cere colegi noi: ”Aduceți 3-4 jucători cu experiență”.

”Îmi vând casa dacă aș fi sigur că aduc jucători campioni”

Antrenorul Ioan Andone e îngândurat: "N-am făcut un meci prea bun. N-au fost concentrați. Prima parte n-a fost bună. În partea a doua am avut agresivitate, tempo, dar atât. Gazul, neașteptat de bună. I-am pus noi în valoare, jucătorii lor înalți. Avem probleme la finalizare. Până la final mai e mult de muncă. Am avut un clinci cu fanii, problema e că sunt mulți antrenori în tribună. Fanii nu sunt apropiați de echipă. Nu știu cine-i pune să strige. Deja contestă! Transferuri? Eu mă descurc cu ce am. Măcar până în iarnă! Dacă aș fi sigur că un jucător garantează titlul, mi-aș vinde casa!".

”Sunt nemulțumit! După jocul prestat, puteam avea mai multe puncte! Și cu Dinamo am avut posesie bună, ocazii, dar, per total, rezultatul e echitabil. Suntem o nou-promovată, însă am adus jucători cu experiență. Suntem un grup frumos, unit, putem obține rezultate bune peste tot.

Eric trebuie să ajungă la o formă bună, are un program special de slăbire. Dacă ajunge la o formă fizică pentru competiție, îl voi folosi, am mare încredere în el”, a spus antrenorul oaspeților, Cristi Pustai.

”Am marcat un gol important! Ne batem cu toți, știm fotbal, suntem valoroși. Suntem bucuroși pentru punct. Dinamo? Se va bate la titlu cu Steaua!”, a spus și albanezul Mediașului, Llullaku.