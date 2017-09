Discipolii Unchiului Bob dau lovitura și la Mangalia Streetplay turneul care a pus punct sezonului estival de baschet 3x3

Discipolii “Unchiului Bob” dau lovitura și la Mangalia Streetplay, turneul care a pus punct sezonului estival de baschet 3×3.

Anton Diaconescu, Florin Nica și Tudor Ioan, oamenii care alături de “Unchiul Bob”, Bogdan Amăriucăi, câștigau săptămâna trecută Constanța Streetplay, s-au impus în weekend și la prima ediție a Mangalia Streetplay.

Desfasurat in portul din Mangalia, turneul de baschet 3×3 Mangalia Streetplay, parte a Sport Arena Streetball Tour 2017 (www.3la3.ro, www.facebook.com/SportArenaStreetball) a adus la start peste 160 de jucatori din toata tara.

Baschetul 3×3, noua disciplină olimpică, a venit în premieră în Mangalia, iar câștigătorii categoriei de elită, Open Masculin, au bifat a doua victorie consecutivă în circuitul national de baschet 3×3 Sport Arena Streetball. Fără veteranul Bogdan Amăriucăi, care a evoluat în weekend la un turneu din Kosovo, discipolii săi s-au descurcat de minune alături de Andrei Gheorghe, înlocuitorul “Unciului”. În finală, cei patru băieți care au alcătuit echipa 1G Talpa au învins Jackals Playball, scor final 16-13 și au încasat premiul cel mare în valoare de 3000 de lei.

Turneul care a avut loc în Portul Turistic a reunit la start 150 de jucători și a adunat în jurul terenului câteva sute de spectatori de-a lungul celor două zile de competiție. Fazele finale ale turneului, momentele de entertainment oferite de trupele de dans All in One Dance și New Force of Dance, precum și concursurile cu premii pentru spectatori, au transformat terenurile de baschet în principalul punct de atracție al falezei din Mangalia în seara de duminică.

Finala categoriei Sub 18 Masculin a fost de asemenea extrem de spectaculoasă, Street Cake reușind să se impună, după un meci incandescent în fața echipei Niște Necunoscuți, scor final 19-17.

Câștigătorii celor mai mici categorii de vârstă, Sub 14 ani, au fost 38 Squad, la băieți, respectiv Farul fără bec la fete, în timp ce campioană la Open Feminin a fost echipa The Black Pearls.

Caravana baschetului 3×3 va lua o pauză de trei săptămâni, următorul turneu din circuitul national Sport Arena Streetball urmând să aibă loc la Craiova în zilele de 23 și 24 septembrie.

Mangalia Streetplay a fost un eveniment marca Sport Arena Streetball, organizat în parteneriat cu Asociația Terra Semper Fidelis Perspectiva pentru Viitor, Consiliul Județean Constanța și Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Constanța. Turneul este susținut pe plan local de Ciuc Radler, Stirom, Clubul Sportiv Athletic Constanța, Asociația Județeană de Baschet Constanța, Al Prompt, Hesperis Group, Ferma Stoian și Radio Constanța.

Circuitul național Sport Arena Streetball este susținut de Nike, Fitbit, Gatorade, One Blade, Ideal Board Games. Powered by Kiss FM.