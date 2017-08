Doliu în fotbalul românesc. A murit Madocsa Kiss, fost fundaș de bază la Dinamo Bacău și ASA Târgu Mureș.

Fotbalul românesc e de ieri din nou în doliu. Madocsa Kiss, născut pe 9 martie 1944, a încetat din viață ieri, după o lungă suferință.

Vestea a fost făcută publică de cei de la punctul.ro, care au scris:

Fostul jucător al echipei de aur, ASA Târgu Mureș, fundașul Kiss Madocsa, a trecut la cele veșnice, ieri, 23 august 2017 după o lungă suferință. Microbiștii cunosc activitatea sportivă a celui care a fost Kiss Madocsa, pensionat la dizolvarea echipei în 2004 și regretă dispariția acestuia la 73 de ani.

Doliu în fotbalul românesc. A murit Madocsa Kiss: „Miliția fie te aresta, fie îți propunea ceva de viitor”

Madocsa Kiss a jucaat 6 ani la Dinamo Bacău, iar restul și l-a petrecut la ASA Târgu Mureș. Cu ambele echipe a promovat în Liga 1. Pentru ambele, a fost o premieră, iar Kiss a fost acolo.

Într-un interviu acordat jurnalistului băcăuan Leonard Popa, Madocsa Kiss a explicat cum a ajuns la echipa moldoveană.

„Povestea venirii mele la Bacău e destul de întortocheată. În 1962, eram la Viitorul Bucureşti şi component al “Naţionalei” de juniori. Echipa, însă, a fost desfiinţată printr-un ordin al lui Gheorghe-Gheorghu Dej iar jucătorii împărţiţi la marele echipe ale Capitalei şi din provincie.

Eu am ratat un transfer la Progresul, aşa că m-am întors acasă la Tîrgu Mureş. După ce am terminat stagiul militar, am ajuns la Reghin. Nu eram însă încântat de nivelul performanţei al echipei şi decisesem să mă las de fotbal, dacă nu prindeam o echipă mai bună… Absolvisem şi liceul, deci puteam să-mi găsesc un alt rost.

La sfârşitul unei partide de campionat, numai ce observ oprindu-se în faţa stadionului o maşină mică. Din ea văd cum coboară un colonel de Militie care îmi pronunţă numele. Pe atunci, Miliţia fie te aresta, fie îţi propunea ceva de viitor… Bineinţeles că m-au cuprins fiorii, dar persoana respectivă s-a recomandat drept delegat din partea lui Dinamo Bacău, spunându-mi că are misiunea să mă convingă să mă transfer la echipa de pe malurile Bistriţei.

De Dinamo auzisem eu foarte bine, pentru că acolo era, din nou, antrenor Nea Titi (Teaşcă-n.n.), mai cunoscut printre fotbalişti şi decât selecţionerul Naţionalei… Teaşcă pierduse fotoliul de selectioner după un usturător 0-6 cu Spania care îl transformase in persona non grata, în prima divizie, neavând dreptul să antreneze decât in B. Cu orgoliul zdruncinat, ajunsese acum la Bacău, via Iași, încercând să-și aplice, dar și să lupte împotriva sistemului 4-2-4 (impus de Interul lui Herrera), un sistem care întărea apărarea în dauna ofensivei…

Teașcă văzuse pe viu Mondialul din Chile și ştia, nu înţeleg cum naiba, fără mijloacele moderne de astăzi, tot ce mişca în lume și în ţara asta! Şi nu avea niciun observator, niciun impresar care să-i facă treaba… Doar emisari! Dacă îi plăcea de vreun jucător, de oriunde, trimitea Miliţia după el să i-l aducă. Ai fi zis că e Ministrul Internelor!

Steaua şi Dinamo erau mici copii pe lângă ambiţiile lui Teaşcă. El era ”factorul politic”, nimic nu-i rezista, dacă îşi punea ceva în cap! La vremea respectivă, avea de gând să refacă la Bacău o echipa puternică, capabila de promovare. Era celebru Nea Titi si pentru anecdoticul sau fes pe care si-l trantea de pamant, cand se bucura sau se enerva peste masura…

Nici nu am mai stat pe gânduri în faţa colonelului. Terminasem liceul, luasem Bacalaureatul, făcusem armata, nu aveam ce pierde. Aşa am ajuns la Bacau, în 1965, hotarât să pun umărul la înfăptuirea visului lui Teaşcă, care se baza pe o echipa in mare parte noua, cu jucatori ca Ghita (sosit in 1960, de la Metalul Bucuresti), Panait, Gros, Vatafu, Nedelcu, Dutan, Petrovici, Rugiubei, Gram, Publick, Radulescu, Zdrobis…”

Fotbalul nostru a pierdut și alte nume importante în ultimul timp.

CITEȘTE ȘI: