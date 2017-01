Doroftei a fost implicat într-un accident rutier. Autoturismul fostului pugilist a derapat și a lovit o mașină de pompieri. Evenimentul a avut loc în urmă cu puțin timp, în București, aproape de hotelul Intercontinental.

Aflat la volanul mașinii sale, Dorin a pătruns regulamentar în intersecție dar a sesizat târziu o mașină a Pompierilor care se deplasa, din lateral, cu semnalele luminoase și acustice activate.

Doroftei a fost implicat într-un accident rutier: „Nu am mai putut struni mașina”

Chiar dacă a frânat, mașina ploieșteanului a patinat câțiva metri pe carosabilul plin de mâzgă și nu a mai putut fi controlată complet, rezultând accidentul.

“Este adevărat, am avut un accident la Intercontinental! Am intrat în coliziune cu o mașină a Pompierilor care se deplasa în misiune! Am pătruns în intersecție pe culoarea verde și nu am mai putut struni mașina care a alunecat câțiva metri pe carosabilul plin de zăpadă semi topită. De vină am fost și eu dar și ei, în opinia mea! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat ceva mai grav și că nimeni nu a fost rănit! Fiarele se repară!”, a declarat Dorin în exclusivitate pentru Republikanews.ro.

Doroftei a avut multe alte probleme de altă natură în ultima perioadă. El a fost chemat ca martor la tribunal în dosarul „Gala Bute”.