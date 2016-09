”Am sub sechestru un bloc, voi analiza cât le revine soţiei şi copiilor. Problema mea nu e că mă eliberaţi sau nu. Problema mea e de sănătate. Nu vreau să mor în penitenciar. Vreau să mor în braţele familiei. Am scris trei cărţi într-un an, nu în cinci zile ca alţii. Sunt cărţi scrise din viaţa mea. Am mare încredere în judecători. M-am comportat bine. Comisia cred că a observat comportamentul meu”, declara Ioan Becali în iulie, la Judecătoria Sectorului 4.