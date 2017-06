Dragoș Grigore s-a accident și este incert pentru meciul cu Polonia. Fundaşul central de la Al Sailya (Qatar) a suferit o leziune musculară, marţi, la antrenamentul echipei naţionale de fotbal a României şi a intrat pe mâna staff-ului medical.

„Din nefericire, la antrenamentul de astăzi am avut parte de o accidentare. Dragoş Grigore are o leziune musculară. Dacă ne raportăm la ziua de astăzi, am putea să spunem că nu va fi apt. Vom vedea mâine, când vom avea verdictul medicilor. Dar lucrurile nu arată deloc bine”, a declarat Christoph Daum, într-o conferinţă de presă.

România întâlnește Polonia, sâmbătă, la Varșovia, de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial 2018.

Trei zile mai târziu, tricolorii vor întâlni la Cluj-Napoca, de la ora 21:00, selecționata statului Chile, câștigătoarea Copa America, într-un meci amical.

Clasamentul grupei E

1. Polonia 5 4 1 0 12-6 13 2. Muntenegru 5 2 1 2 10-6 7 3. Danemarca 5 2 1 2 7-5 7 4. ROMÂNIA 5 1 3 1 6-4 6 5. Armenia 5 2 0 3 6-10 6 6. Kazahstan 5 0 2 3 3-13 2

Sâmbătă, 10 iunie:

ora 19:00 Kazahstan – Danemarca

ora 21:45 Muntenegru – Armenia

ora 21:45 Polonia – România (TVR 1)