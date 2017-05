Duckadam: ”Nimeni de la minister nu vrea împăcarea. Ministrul Dușa n-a vrut să-l primească în audiență nici pe Ilie Năstase”. În războiul CSA – FCSB, ambele tabere și-au acuzat rivalii că nu vor să negocieze o împăcare istorică.

Helmut Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, susține că fostul ministru al apărării, Mircea Dușa, n-a vrut să-l primească în audiență pe marele Ilie Năstase. Duckadam are supărări mai vechi pe șefii de la MApN.

„Dezamăgirea mea cea mai mare ține de toți miniștrii care s-au perindat pe la MApN, dar nu au vrut să stea de vorbă cu nimeni. Lumea îi reproșează domnului Becali că nu vrea să discute cu cei de la CSA ori de la MApN, dar nimeni de acolo nu își dorește asta. Ca să vă faceți o idee, fostul ministru Dușa nu a vrut să îl primească în audiență nici măcar pe Ilie Năstase”, a declarat Duckadam la Sport.ro.

Duckadam: ”Nimeni de la minister nu vrea împăcarea. Nu mă surprinde că Iordănescu e în căutare de sponsori pentru CSA”

„Nu mă surprinde faptul că Iordănescu e în căutare de sponsori pentru echipa CSA, așa cum nu mă surprinde nici atitudinea lui Victor Pițurcă. La fel, nu mă surprinde nici atitudinea lui Tudorel Stoica”, a completat „Eroul de la Sevilla”.

Duckadam a explicat și de ce nu va mai lua taurul de coarne ca să organizeze tradiționala sărbătoare de 7 mai. Anul acesta Steaua ar fi urmat să serbeze 31 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni.

„Nu știu dacă se mai organizează ceva cu ocazia zilei de 7 mai. Am înțeles de la Gabi Balint că exista o propunere din partea lui Tudorel Stoica, pentru o ieșire la un restaurant. Eu am organizat timp de 4 ani la Cheile Grădiștei, dar am zis că ajunge, acum trebuie să se implice și altcineva.

Nu știu dacă voi merge, nu sunt hotărât. Anul trecut am fost foarte dezamăgit, de aia am și renunțat sa mai organizez. Puiu Iordănescu a preferat anul trecut să petreacă acasă decât să vină cu noi, la aniversarea a 30 de ani. Am fost puțin dezamăgit”, a mai declarat Duckadam la Sport.ro.