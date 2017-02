Duckadam râde de Talpan. ”Eroul de la Sevilla” a găsit modalitatea perfectă ca să-l enerveze pe juristul de la CSA Steaua | GALERIE FOTO

Duckadam râde de Talpan. ”Eroul de la Sevilla” a găsit modalitatea perfectă ca să-l enerveze pe juristul de la CSA Steaua.

Portarul care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni este în război deschis cu Florin Talpan, juristul Armatei. Tema, bineînțeles, războiul dintre FCSB și CSA pe numele și marca Stelei.

Duckadam râde de Talpan după ce a primit caadou o mașină înmatriculată în SUA cu „numărul" Steaua.

„Am primit de la un prieten foarte bun al meu din SUA o maşină americană. E mai mult o surpriză pentru domnul Talpan. Dacă dânsul a dorit neapărat să ţină la numele Steaua, să ni-l ia, eu am în continuare Steaua.

Maşină americană care are numele de înmatriculare Steaua. Am vrut să pun Steaua 1, dar era luat deja acest număr de un român din New York. Nu ştiam ce se va întâmpla cu numele, dar acum cred că nu o să am probleme cu CSA dacă numerele mele sunt aşa.

Eu cred că am voie, e maşină înscrisă pe numele meu, e maşină americană, impozitele sunt plătite în SUA. Eu am FCSB-ul pe piept, dar la maşină am Steaua. Voi merge cu această maşină la meciul cu Dinamo. Eu sunt şi puţin superstiţios, ar fi o treabă fantastică dacă aş purta noroc şi Steaua să se califice.

În play-off aş merge şi în deplasare cu această maşină, deşi consumul e destul de mare. Dacă ar purta noroc, chiar aş face gestul ăsta. Că se va numi FCSB, tot Steaua o să percepem echipa. Nu ştie nimeni de această maşină, dar am vrut eu să fac o surpriză pentru meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo.

Are viteză, are motor foarte mare, de 4.000 benzină, deci o voi folosi doar pentru meciurile Stelei şi, eventual, la un pescuit, deoarece consumul este destul de mare”, a povestit fostul portar al Stelei.