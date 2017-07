Echipa națională de baseball a României a învins o selecționată a soldaților americani cu 6-4 într-un meci demonstrativ

Echipa națională de baseball a României a învins, miercuri seara, cu scorul de 6-4, o selecționată a soldaților americani de la baza militară Mihail Kogălniceanu într-un meci demonstrativ desfășurat în Complexul Studențesc Tei din Capitală în cadrul Baseball Festival.

Acesta a fost al doilea meci al celor două formații, primul fiind câștigat tot de România, cu 7-2, la Constanța, în luna aprilie a acestui an.

La eveniment au fost prezenți Marlon Anderson, Scott Erickson si LaTroy Hawkins, trei jucători care au făcut istorie în Liga Profesionistă de Baseball din Statele Unite ale Americii (Major League Baseball). Scott Erickson a jucat în cariera sa la New York Yankees, clubul emblemă al baseball-ului american, fiind selectat de asemenea pentru All Star Game. LaTroy Hawkins are o carieră impresionantă în spate, jucând nu mai puțin de 22 de ani în Liga Profesionistă de Baseball din Statele Unite ale Americii. De asemenea, Marlon Anderson a fost jucător de bază pentru New York Mets și Los Angeles Dodgers, alte echipe legendare ale acestui sport. Dintre aceștia, pentru selecționata soldaților americani a jucat, miercuri, doar LaTroy Hawkins.

Pentru selecționata României, condusă de antrenorul Gabriel Adumitrăchioaie, au evoluat jucătorii Eduard Pârvu, Lucian Manole, Ciprian Fetcu, Sorin Șerbănescu, Beniamin Pârvu, Adrian Preda, Iulian Șerban, Dan Panaitescu, Bogdan Pârvu și Cristian Secăreanu.

Din tribune au asistat la meci ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, Sharon Robinson, fiica lui Jackie Robinson, primul jucător de culoare care a evoluat în Major League Baseball. De asemenea, au mai fost prezenți ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, președintele COSR, Mihai Covaliu, directorul general al CSM București, Gabriela Szabo, președintele Federației Române de Atletism, Florian Florea, și fostul fotbalist Erik Lincar.

Baseball Festival, primul eveniment de acest gen din România, face parte din Proiectul „Jackie Robinson”, o inițiativă româno-americană de promovare a valorilor sportului în România. Cele trei vedete din SUA, Marlon Anderson, Scott Erickson si LaTroy Hawkins, se află de câteva zile în țară, ei participând deja la Alexandria și Călărași la acțiuni de popularizare a sportului american în rândul copiilor români. În total, peste 100 de copii au fost învățați să joace baseball de către foștii sportivi.

sursa: Agerpres