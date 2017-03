Edi Iordănescu l-a dat în primire pe Gigi Becali: ”Știu anumite lucruri, și bune, și rele…”. Edi Iordănescu este văzut ca principalul favorit la preluarea postului de tehnician al Stelei, dacă Reghecampf ar pleca.

Edi Iordănescu a mai fost antrenor principal, pentru doar două meciuri, în 2009, după plecarea lui Cristiano Bergodi. O victorie în Cupă, la Craiova, și un eșec în campionat, 0-1 cu Oțelul, atât a avut acesta șansa de a-i conduce pe „roș-albaștri”.

„Niciodată nu am negociat cu un club care are antrenor. Cred că e foarte bine ceea ce se întâmplă acum la Steaua. Cu Reghecampf am o relaţie bazată pe respect”, a spus Iordănescu Jr., la Dolce Sport.

Edi Iordănescu l-a dat în primire pe Gigi Becali: „Îl cunosc bine”

Iordănescu spune că-l cunoaşte foarte bine pe Gigi Becali, iar singurul impediment din calea unei colaborări între el şi finanţatorul vicecampioanei e legat de obiceiurile omului de afaceri. Pe scurt, Iordănescu susţine că e genul de antrenor care se implică total în viaţa unei echipe şi nu ar putea trece peste obiceiurile lui Becali, care nu de puţine ori a intervenit peste omul aflat pe banca tehnică: „Pe Gigi Becali îl cunosc foarte bine, îi ştiu modul de lucru. Eu am un stil definit în această meserie, am anumite principii. Acum depinde dacă şi cealată parte poate să lucreze cu mine. Ştiu anumite lucruri, şi bune, şi rele. Eu sunt genul de antrenor care se implică total la club, în strategie, condiţii, buget…

Cheia într-o colaborare e comunicarea. Eu sunt deschis dialogului, opiniilor, dar sunt persoana care ţine să decidă echipa, schimbările. Dacă mi se impun anumite lucruri într-o anumită manieră, atunci e altceva”, a explicat Edi Iordănescu, la Dolce Sport.

În ultima perioadă, Iordănescu junior l-a mitraliat constant pe Laurențiu Reghecampf.