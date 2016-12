Edi Iordănescu a lămurit ultimele zvonuri despre venirea la Steaua. Reghecampf: ”Să aștepte la cotitură”. Foto în articol

Edi Iordănescu a dat și mai multă apă la moară celor care au vorbit despre „divorțul” de la Steaua, după ce a recunoscut că s-a văzut cu Gigi Becali Edi Iordănescu și-a reziliat recent contractul cu ȚSKA Sofia . „Chiar m-am întâlnit de curând cu patronul Stelei şi mi-a zis, mai în glumă, mai în serios, că «Până nu treci pe la Steaua, nu poţi pleca în străinătate şi să ai condiţii foarte bune». Eu şi domnul Gigi Becali ne ştim foarte bine, mai ales că am lucrat foarte bine la Steaua. Are respectul meu, dar nu este obligatoriu ca eu să ajung la Steaua. De altfel, nu prea vreau să vorbesc despre Steaua. Steaua este singura echipă care-şi permite să transfere, dar selecţia poate nu a fost chiar cea mai bună. Au apărut multe improvizaţii şi de aceea şi aceste fluctuaţii. Poate că cei din staff au fost obligaţi să se descurce cu ce au putut. Însă, eu văd la Steaua un final de ciclu şi începutul altuia. Laurenţiu Reghecampf este un antrenor foarte bun, care a demonstrat că are valoare şi mai are multe de spus pentru Steaua”, a spus Edi Iordănescu.