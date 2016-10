Elena Matei, selectată la castingul Sports Illustrated, ediția dedicată costumelor de baie. Modelul are gusturi: ține cu Real Madrid! Un fost campion din Liga 1, pe coperta unei reviste cu mușchi! FOTO&VIDEO

Românca Elena Matei (25 de ani) se află în cursa pentru ediţia dedicată costumelor de baie a celebrei reviste Sports Illustrated, varianta pentru 2017!

Modelul din România are un portofoliu bogat în industria fashion internaţională, Elena Matei colaborând până acum cu cele mai prestigioase publicaţii din întreaga lumea. Printre acestea se numără Marie Claire America, Elle Magazine, Beau Monde Rumours, Glamour.

Modelul din România are un portofoliu bogat în industria fashion internaţională, Elena Matei colaborând până acum cu cele mai prestigioase publicaţii din întreaga lumea. Printre acestea se numără Marie Claire America, Elle Magazine, Beau Monde Rumours, Glamour.

Elena ține cu Real Madrid

”Faptul că am fost selectată la castingul pentru Sports Illustrated este un lucru excepţional si un pas către bine în cariera mea ca model. Sports Illustrated este o revistă foarte importantă care contează enorm în cariera unui model. Sunt foarte fericită că am avut ocazia să fiu chemată pentru casting si sper să colaborăm pe viitor”, a declarat românca.

În prezent românca este model al agenţiilor Elite New York si Women Milano, la cea din urmă fiind colegă cu soţia regizorului român Bobby Păunescu.

Elena este pasionată de sport si e fan al echipei de fotbal Real Madrid. În prezent românca este model al agenţiilor Elite New York si Women Milano, la cea din urmă fiind colegă cu soţia regizorului român Bobby Păunescu.

Elena este pasionată de sport si e fan al echipei de fotbal Real Madrid. În prezent românca este model al agenţiilor Elite New York si Women Milano, la cea din urmă fiind colegă cu soţia regizorului român Bobby Păunescu.

”Am devenit model din întâmplare. M-a descoperit agenția de modelling „Mandarina Models”. Totul s-a întâmplat în 2013 când am realizat un album cu propriile poze. De altfel, în scurt timp au apărut ofertele pentru tot mai multe ședințe foto, pictoriale în reviste de modă, tot mai multe aprecieri, dar și călătorii în multe țări frumoase, a dezvăluit Elena în presa din Republica Moldova, țară din care e originară. În România, Elena, zisă ”Căpșunica” fusese supranumită ”amanta lui Țânțăreanu”.

”Până acum am reușit să colaborez cu numeroase publicații precum Marie Claire America, Elle Magazine din mai multe țări, Stealer Magazine , Glamour, All Hallow, Beau Monde, Rumours, The One”.