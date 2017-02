Elisabeta Gherghișan, licențiat exclusiv Padbol România, dezvăluie secretul prin care țara noastră a devenit campioană mondială / VIDEO

Elisabeta Gherghișan, licențiat exclusiv Padbol România, dezvăluie secretul prin care țara noastră a devenit campioană mondială. Titlul suprem a fost cucerit în decembrie 2016 de perechea Anemaria Gherghel – Florina Chiar.

Libertatea: Cum ați reuşit într-un timp atât de scurt să câştigați medalia de aur la CM 2016?

Elisabeta Gherghișan: Am început să facem selecția pentru echipa națională la mai puțin de un an de la instalarea primului teren de Padbol în România. Dacă la băieți aveam deja câteva competiții finalizate, astfel încât s-a putut forma o echipă, pentru fete în schimb am încheiat o colaborare cu Federatia Româna de Fotbal Tenis. Pentru campioanele mondiale, cât și pentru antrenorul lor, Frederico Tavares, participarea a însemnat o noua provocare. Ușor nu ne-a fost, fetele intrând în competiție cu o experiență la Padbol de doar cateva luni, iar loviturile venite din pereții de sticla ne-au creeat multe momente de suspans. Însă, profesionalismul, ambiția și determinarea fetelor și-a spus cuvăntul, ele câștigând detașat primul titlu de campioane mondiale din istoria Padbolului feminin.

Ce planuri de viitor aveți pentru dezvoltarea padbolului în România?

Ne dorim popularizarea la nivel național, acest lucru însemnând în primul rând deschiderea de cluburi de Padbol în toate orașele mari. Noua strategie la nivel european, publicitatea și difuzarea la nivel de continent, dezvoltarea unei linii oficiale de merchandinsig, traininguri pentru antreprenori, formarea de instructori sportivi, sunt doar unele dintre beneficiile pe care le au cei care se vor alătura sportului-spectacol.

România începe să conteze și pe plan internațional.

Votului de încredere pentru organizarea Cupei Intercontinentale 2017 în România a fost primit de noi ca o mare onoare, si vom face un eveniment de excepție. Dar, mai mult de atât, odată cu înființarea departamentului european, mi s-a oferit rolul de Reprezentant Exclusiv pentru țările din est, rol pe care l-am acceptat cu bucurie. Mă voi implica cu tot sufletul în acest proiect, în dezvoltarea sportului în aceasta zonă, și sper ca în curând să avem lansări și evenimente marca Padbol și în țările vecine.

Cât de greu este să dezvoltați un sport nou în condițiile în care sportul românesc este la pământ?

Întradevăr, din punct de vedere al susținerii performanței sportive, situația în Romania este destul de delicata. În schimb, terenurile de agrement pentru practicarea de fotbal, tenis, squash, tenis cu piciorul, au un grad de ocupare foarte mare, chiar și în sezonul rece. Acest lucru mi-a dat încredere chiar de la început. Datorită faptului ca in startul nostru nu ne-am bazat pe finanțări din partea autorităților în materie sportivă, nu ne aflăm în poziția de a comenta situația actuală. Asteptăm in schimb, cu interes, oficializarea padbolului de catre MTS, proces initiat la inceputul anului trecut, ne dorim ca în viitor să facem performanță si sa ne bucurăm de apreciere pentru aportul adus sportului românesc. Pentru noi, orice pas, fie el cît de mic, este făcut cu multă muncă, eforturi financiare și cu foarte mult suflet, iar satisfacția noastră este dată de numarul celor care ni se alatură, atât ca jucatori cât și ca parteneri.

Cum va decurge în continuare colaborarea cu Federația Română de Fotbal Tenis?

Suntem și vom fi întotdeauna deschiși la colaborări sau parteneriate cu celelalte sporturi. Așa cum pentru fotbal, padbolul este considerat ca o completare tehnică a antrenamentelor, la fel și între padbol și tenisul cu piciorul va exista întotdeauna o afinitate. Federația Română de Fotbal Tenis are vechime, experiență și tradiție în sportul românesc; Padbolul este nou, modern, spectaculos și îndrăzneț, iar între cele două sporturi este posibilă oricand o colaborare, atata timp cat ne putem aduce unii altora un plus valoare cand este vorba de a reprezenta România. În competițiile noastre, atât interne cât și internaționale, sunt bineveniți toți iubitorii sportului, amatori sau profesioniști, indiferent de ramura sportivă din care provin sau federația sub numele căreia își desfășoară activitatea.



Câte terenuri de padbol sunt în România?

În prezent sunt deschise șapte terenuri de Padbol, patru dintre ele în București, iar celelalte în Bistrița, Cluj și Constanța, la Academia Gheorghe Hagi. În următorul interval urmează deschiderea altor terenuri în Oradea, Galați și Brașov, și un proiect în desfăsurare pentru un club de Padbol în București, cu un minimum de trei terenuri funcționale indiferent de anotimp.

Spuneți-le celor care pot fi interesați de ce au nevoie să-şi construiască terenuri de padbol şi cum pot înființa un club?

Instalarea unui teren de Padbol reprezintă o investiție cu o recuperare rapidă a capitalului. Ca și imagine de ansamblu, într-un teren de tenis încap 3-4 terenuri de padbol, oferind astfel o rentabilitate financiară deosebită, ridicând padbolul nu doar la nivelul unui sport perfect adaptat omului modern, ci și într-o afacere foarte profitabilă. De asemenea, nu necesită autorizație de construcție, terenul de padbol putând fi relocat cu usurință funcție de anotimp sau de evenimentele la care este solicitat. Spre exemplu: zilele orașului, târguri, expoziții, etc.

De câți bani e nevoie?

Celor care își doresc să se implice activ în dezvoltarea infrastructurii acestuia la nivel national, li se oferă garanția mărcii, a criteriilor de selecționare a licențiaților, iar terenurile de padbol, omologate la nivel internațional, se achiziționeaza prin intermediul nostru. Investiția necesară depinde foarte mult de ceea ce se doreste, fiecare client putând beneficia de un proiect personalizat și condiții financiare adaptate propriului buget, precum și o permanentă susținere, sprijin managerial, mediatic și sportiv.

Ce alte lucruri interesante şi utile ar mai trebui să știe pasionații de padbol.

Din luna martie începem competițiile la Padbol, atât pentru orașele care se bucură deja de infrastructură, cât și pentru alte orașe care vor să se înscrie în competiție. Pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor sportului, vom avea trei nivele competiționale, începători, avansați și elite, toate făcând parte din Turneul de Selecție pentru Cupa Intercontinentală România 2017. Ne dorim să găsim cele mai bune echipe la nivel național, care să ne reprezente cu succes, mai ales că spectacolul se mută la noi acasă, iar premiile se anunță a fi cu adevărat substanțiale, motiv în plus pentru a creea spiritul de competiție care naște performanța. (regulament de joc)

Cupa Intercontinentală România 2017 va aduna echipe din aproximativ 15 țări și se va bucura de o mediatizare de excepție, meciurile urmând a fi transmise live, atât la una din televiziunile naționale, cât și la nivel internațional.