Elisabeta Lipă va fi înlocuită în fruntea MTS de Marius Dunca, vicepreședintele tineretului PSD.

Ministerul Tineretului și Sportului va fi condus de cel care în urmă cu un an și două luni a fost primul om găsit responsabil de premierul Victor Ponta de tragedia de la Clubul Colectiv și demis la două zile după incendiu, conform gsp.ro.

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, instituție condusă la vremea respectivă de Dunca, au fost în control la Clubul Colectiv pe 30 octombrie 2015, cu 24 de ore înainte de incendiul în care și-au pierdut viața 64 de tineri și alți 100 au fost răniți.

„Noi nu am verificat nimic pentru că nu am putut face un control. A fost o sesizare venită din partea unei doamne, care a sesizat o neconcordanţă între preţuri. S-a deplasat o echipă de la Comisariatul principal Bucureşti la faţa locului, dar acolo nu am găsit niciun reprezentant legal. Cu siguranţă a intrat în club. Am găsit o persoană şi am lăsat o invitaţie, nefiind niciun reprezentant legal, neexistând registrul unic de control… „, a fost explicația dată atunci de Marius Dunca la Realitatea TV.

Dunca, 36 de ani, nu a avut legături cu sportul de-a lungul anilor. El a condus o firmă de curățenie din Brașov și a fost președintele Autorității pentru Protecția Consumatorilor.

Dunca a fost secretar general Centrului Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului. Din iulie 2016 este președinte al PSD Brașov.

Începe judecata în dosarul Colectiv, la un an de la tragedia în care 64 de persoane și-au pierdut viața, potrivit Digi 24. Judecătoria Sectorului a dispus începerea dezbaterilor pe fond în dosarul Colectiv.

