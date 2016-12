Emmanuel Eboué (33 de ani) a vrut să se sinucidă! Într-un interviu pentru The Telegraph, fotbalistul ivorian a explicat de ce s-a gândit să-și pună capăt zilelor. El ispășește în prezent o suspendare de un an dictată de FIFA, ca urmare a faptului că a refuzat să-și plătească impresarul.

“Au fost multe zile în care am simțit că nu am pentru ce să mă dau jos din pat. Într-una din aceste zile am vrut să mă sinucid! Datorită familiei am rămas puternic, dar nu știu ce mi-aș fi făcut până acum, dacă aș fi fost singur”, a declarat Eammanuel Eboué, care de-a lungul timpului a jucat pentru ASEC Mimosas (Nigeria, 2001-2002), Beveren (2002-2004), Arsenal (2004-2011) și Galatasaray (2011-2015).

La depresia suferită de fundașul ivorian au contribuit două evenimente tragice: decesul bunicului bolnav de cancer și moartea fratelui într-un accident de motocicletă, ambele survenite în luna octombrie. “Mai jos de atât n-am fost niciodată. Sunt perioade în care nu ies din dormitor. Stau singur acolo, o zi, două… Închid ușa și nu fac altceva decât să mă gândesc. Petrec mult timp citind Biblia și spunându-mi că nu e bine ceea ce fac, nu e bine nici pentru mine, nici pentru familia mea”, a continuat Emmanuel Eboué.

Steaua l-a vrut pe Eboué la începutul anului

“Mathis, fiul meu în vârstă de 7 ani, joacă la juniorii lui Arsenal. De fiecare dată când mă duc la meciurile lui, lumea mă întreabă dacă m-am retras. Asta îmi sporește depresia”, a mai afirmat ivorianul, care se antrenează în prezent cu formația de amatori Enfielt Town, din dorința de a-și menține forma fizică până în aprilie, când suspendarea dictată împotriva lui va expira.

Emmanuel Eboué s-a aflat ultima oară sub contract cu Sunderland, echipă al cărei tricou nu a apucat să-l îmbrace într-o partidă oficială din cauza suspendării, și are în palmares o finală de Liga Campionilor (2006), o finală de Cupa Africii pe Națiuni (2012), două titluri de campion al Turciei (2012, 2013), o cupă a Turciei (2014.) și două supercupe ale Turciei (2012, 2013).

La începutul anului, înainte de primirea suspendării, Emmanuel Eboué s-a aflat în negocieri cu Steaua.