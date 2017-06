Eric Oliveira și-a anunțat despărțirea de Gaz Metan Mediaș, printr-un mesaj emoționant postat pe facebook într-o limbă română foarte simpatică.

”Astazi se termina o Istorie la Clubul acesta,Am zambit,am plans si am trait la Maximul fie care meci jucat!

36 de golurile in Liga1.

11 golurile in Liga2.

Peste 150 de meciurile jucate cu acest tricoul!”.

”Probabil asta o fost ultimul An al meu imbracand tricoul Gazului,am avrut sa dau totul,am Jucat fie care meci 100% dar uneore nu iasa lucrurile cum vrem noi!

Aici termin si va Multumesc pentru totul!

Te Iubesc Gaz Metan si te voi Iubi mereu ?!

Nu Suntem Steaua nici Dinamo dar am avut o Istorie destul de frumoasa cu Gazului!

Multumesc Medias!”