Eusebiu Tudor l-a studiat îndeaproape pe Ernesto Valverde, noul antrenor al Barcelonei: ”E adeptul jocului de posesie, nu face sărituri peste garduri și ture de teren la antrenamente”.

Ernesto Valverde, antrenorul care din sezonul viitor îi va pregăti pe Messi, Neymar, Luis Suarez, Iniesta și restul starurilor de la Barcelona, a fost „spionat”, cu ani în urmă, de un antrenor român, Eusebiu Tudor.

„Eu l-am cunoscut la Villarreal, în 2009. Am făcut Școala de Antrenori în România, dar ca să-mi închid Licența Pro a trebuit să merg, ca toți colegii mei, la o echipă din străinătate, să urmăresc totul, procesul de pregătire, organizarea clubului, tot. Pe baza observațiilor făcute, am făcut un raport și am luat Licența Pro. Am ales Villarreal și acolo l-am urmărit pe Ernesto Valverde”, ne-a declarat Eusebiu Tudor.

Eusebiu Tudor l-a studiat îndeaproape pe Ernesto Valverde: „L-au pus pentru că se plia pe filozofia clubului”

„Când l-am întâlnit eu, el tocmai venise după Manuel Pellegrini, care dusese echipa în semifinalele Ligii Campionilor, în ediția 2005 – 2006. I-am întrebat pe cei din club de ce l-au ales pe Valverde și mi-au explicat că se plia pe filozofia clubului. Acum, când l-au pus la Barcelona, mi-am spus: «Uite, s-au priceput să aleagă cum trebuie». Cluburile mari își aleg antrenori care să se plieze pe filozofia grupării respective. În România, există o singură echipă cu o filozofie proprie, Viitorul Constanța”, ne-a mai spus Eusebiu Tudor.

„Numai la noi se poate ca să ții o perioadă un antrenor care lucrează într-un anumit fel, apoi este instalat altul, care vine cu o altă idee și schimbă tot. Și așa am ajuns la nivelul Albaniei. La noi încă mai vezi jucători dând ture de teren la antrenament, făcând pregătire fizică cu preponderență. Și nu vorbesc de ceea ce făceam eu la Boldești, cu 20 de ani în urmă, ci de ce se făcea în România în 2015”, a completat fostul jucător al Petrolului.

„Ceea ce am văzut în 2009 acolo, la Villarreal, m-a bulversat. De atunci, aproape în fiecare an mă mai duc acolo. Te primesc, cum să nu și eu mă duc de plăcere, pe banii mei. Nu poți vedea antrenamentele tactice pentru meciuri, în rest ești liber să urmărești orice. Numai în România, antrenamentele sunt interzise. La antrenamentele lui Valverde am văzut că e adeptul jocului de posesie și nu face sărituri peste garduri și ture de teren la antrenamente.

Atunci, îi aveau în echipă pe Marcos Senna, pe Robert Pires. Dar am mai mers și în anii următori, când au venit ca antrenori Juan Garrido, Marcelino Toral. Lucrurile erau la fel. la echipa a doua mă duceam de la 9.30, la prima echipă de la 10.30, iar după-amiezile, de la 16.00 la 20.00, urmăream toate echipele de juniori. Era totul la fel, asta înseamnă ca un club să-și respecte o anume filozofie.

M-am dus nu neapărat pentru antrenamente. Acum, se găsesc pe net antrenamentele de la Manchester și de la alte echipe mari. Poți să faci același lucru, nu înseamnă că echipa va juca precum Manchester. Eu m-am dus la Villarreal în toți acești ani pentru a descoperi gândirea lor, cum văd fotbalul”, acontinuat fostul petrolist, convins că Ernesto Valverde se va impune la Barcelona.

Eusebiu Tudor: „Toți râdeau de cămile, dar toți aleargă după cămile!”

Eusebiu Tudor (42 de ani) a antrenat pentru scurte perioade formațiile Petrolul Ploiești, Sportul Studențesc și Chindia Târgoviște, dar marea parte a carierei de tehnician și-a petrecut-o în Golf, la formațiile Ettifaq FC, Al Shoalah, ambele din Arabia Saudită.

El a semnat recent cu Al-Khaalej, echipă recent retrogradată din prima ligă din Arabia Saudită. „Pentru mine, e deja al 6-lea an acolo. Știu ce se spune că antrenăm cămile, dar acum toată lumea aleargă după cămile, de zici că noi, în România, avem cluburi care se bat cu Arsenal și cu Barcelona.

E o idee preconcepută că nivelul este slab. Primele 5-6 echipe din Arabia Saudită s-ar bate la titlu în România. Am vorbit cu Marius Dima, preparatorul fizic pe care l-a avut Pițurcă acolo. Mi-a spus că i-a testat tot timpul pe jucătorii localnici și că aveau la niște parametri fizici cum nu văzuse la jucătorii noștri de la echipa națională!

E cald, dar n-am probleme. M-am obișnuit. Antrenamentele se fac seara, de multe ori și în sală. Acolo toate stadioanele aparțin federației și niciun club nu plătește 1 cent pentru apă, lumină etc. Se duc, se antrenează, joacă, apoi pleacă.

Nu iau niciun jucător român, pentru că în liga a doua n-ai voie să folosești decât un străin și clubul tocmai a transferat un brazilian foarte bun”, a încheiat Eusebiu Tudor.