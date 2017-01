Stelistul Gabi Enache a anunţat în exclusivitate în Libertatea că s-a hotărât să divorţeze şi că va depune dosarul pe 6 februarie când se întoarce din cantonament. Asta după ce am dezvăluit faptul că el şi soţia lui, Mădălina erau separaţi deja de mai bine de un an. Iar imaginile surprinse în această perioadă o arată.

Stelistul Gabi Enache divorţează şi pune asta pe seama neînţelegerilor cu Mădălina, femeia cu care are o fetiţă de un an şi jumătate şi care îl acză de infidelitate, deşi nu mai formează un cuplu de mai bine de un an. În timp ce surse din anturajul lor susţin că relaţia lor devenise insuportabilă şi că păstrau aparenţele doar de dragul copilului şi al cunoscuţilor, imagini care îi înfăţişează demonstrează asta.

Libertatea a intrat în posesia unui filmuleţ realizat la petrecerea de Crăciun organizată pentru stelişti, la care gazdă a fost chiar antrenorul Laurenţiu Reghecampf. Toţi fotbaliştii au venit însoţiţi de soţii şi copii, inclusiv Gabi Enache. În timp ce colegii lor au fost nedespărţiţi de partenerele lor, Gabi şi Mădălina s-au comportat distant: în timp ce micuţii îl colindau pe Moş Crăciun, ea a rămas în rând cu ceilalţi invitaţi, atentă să dea bine la poye şi pe filmări, iar el s-a dedicat total fetiţei lor, pe care a ţinut-o permanent în braţe şi de care a avut grijă să nu+şi piardă vreun moment zâmbetul. Şi nu s-a întâmplat.

Deşi a plecat de acasă de mult timp, Gabi Enache a avut grijă să rămână la fel prezent în viaţa fiicei lui. Astfel, a vizitat-o aproape în fiecare zi şi a petrecut cu ea cel puţin două ore, aşa cum se întâmplă şi acum, când nu e în cantonament.

Oricum, pe 6, când se va întoarce, va depune dosaru de divorţ.

