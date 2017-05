Explicațiile Cristinei Neagu după eșecul lui Buducnost cu Gyor. Maghiarele, a șasea oară în ultimii nouă ani în finala Ligii Campionilor la handbal feminin

Cristina Neagu a înscris șapte goluri în semifinala de Liga Campionilor cu Gyor, dar nu a fost suficient pentru Buducnost, care a pierdut partida la o diferență de șase goluri.

Explicațiile Cristinei Neagu după eșecul lui Buducnost cu Gyor: ”A câștigat echipa mai bună”

”Nu știu ce s-a întâmplat. Jocul nu a ieșit cum ne-am dorit și, sincer, a câștigat echipa mai bună. Cred că la scorul acesta am avut probleme în defensivă, dar mai ales în atac. Dacă făceam treabă bună în atac, probabil apoi ne-am fi apărat mai bine. N-am reușit să înscriem decât 20 de goluri, la fel ca anul trecut. Problema mai mare a fost în atac”, a spus Cristina Neagu la Dolce Sport.

Martin Ambros, antrenorul lui Gyor și totodată selecționerul naționalei de handbal feminin a României, este încântat de jocul echipei sale de club în semifinala de Liga Campionilor cu Bucudnost.

”Suntem foarte fericiți. E ceea ce ne doream, să o luăm pas cu pas. E un sentiment foarte plăcut. Am reușit încă o dată. Am câștigat cu zâmbetul pe buze, ne-am susținut mult unii pe alții. Am reușit să facem un meci complet. Când joci împotriva lui Buducnost trebuie să te aperi foarte bine, dacă vrei să câștigi pentru că au jucătoare de superclasă. Arbitrii cred că au avut o prestație bună. Nu e ușor să te afli într-o asemenea atmosferă. Știm cum se simte pentru că suntem jucători. Au fost pentru prima oară la acest nivel, au arbitrat pentru prima oară astfel de meciuri și au făcut-o foarte bine”, a declarat Martin Ambros pentru Dolce Sport.