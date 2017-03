Fanii lui Arsenal s-au strâns la stadion pentru a-i cere demisia lui Arsene Wenger. Rezultate din Cupa Angliei / VIDEO

Fanii lui Arsenal s-au strâns la stadion pentru a-i cere demisia lui Arsene Wenger. Suporterii sunt nemulțumiți de rezultatele slabe ale ”tunarilor” în acest sezon.

„Timpul pentru schimbare” și cuvântul „Wexit”, inspirat de Brexit – folosit pentru ieșirea Marii Britanii din UE, au fost scrise pe bannere și pancarte cu care fanii au protestat înaintea partidei cu Lincoln (D5), din FA Cup. Fotblaștii lui Arsenal și-a văzut de treabă, au învins cu 5-0, și s-au calificat în semifinale.

‘Wexit’: Arsenal fans staged an Arsene Wenger protest before their #FACup match. https://t.co/55CqgFgfVt pic.twitter.com/JAfjVQ1EfX

— ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2017