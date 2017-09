FC Brașov a intrat azi în faliment. Ce jucători n-au lăsat de la ei și i-au împins în prăpastie pe ”stegari”.

Echipa înființată în 1939 care a jucat aproape 50 de sezoane în Liga 1, care a avut jucători precum Stere Adamache, Nicolae Pescaru, Nicolae Campo, Tibor Selymes, Gabor Gerstenmajer etc și care a scos din cupele europene pe Beșiktaș nu mai există oficial de azi.

Formația care l-a dat fotbalului românesc pe Marius Lăcătuș și care a adus-o pe Inter Milano sub Tâmpa n-a câștigat nici un trofeu, dar era cea mai iubită echipă din orașul de sub Tâmpa.

FC Brașov a intrat azi în faliment. Alte două echipe se bat să-i ia locul

Ca peste tot, și la Brașov a prins moda „reîncarnărilor”. AS SR Brașov și ACS Steagu Roșu Brașov se bat în Liga 4 Brașov nu numai pentru promovare, ci și pentru dreptul de a fi recunoscute oficial drept adevărata continuatoare a echipei intrate azi în faliment.

AS SR e prima cu 16 puncte în 6 runde, în timp ce ACS Steagu Roșu e la mijlocul clasamentului, pe locul 8, cu 9 puncte.

Iată comunicatul Tribunalului în privința falimentului „galben-negrilor”.

FC Brașov a intrat în faliment! Tribunalul Brașov a decis astăƒzi: „Admite cererile formulate de administratorul judiciar CITR FILIALA BRAȘOV SPRL și de căƒtre creditorii: AJFP BRAȘOV, BARNA DANIEL- IONUȚ, CIOCĂLTEU ALEXANDRU CRISTIAN, STRĂUȚ˘ BOGDAN- ADRIAN, AGANOVIC ADNAN, CRISTEA VIRGIL CĂLIN, LEKO MISLAV, MARINESCU ANDREI DANIEL și MUTU DANIEL și în consecință In baza art.145 al.1 lit. A pct. c, lit. C și art. 75 alin. 4 din Legea nr.85/2014 Dispune intrarea în procedura falimentului a debitorului SC FOTBAL CLUB BRAȘOV SA. Numește în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvențムROVIGO SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014. Stabilește onorariul provizoriu al lichidatorului judiciar la suma de 3.000 lei pentru întreaga procedurムși un onorariu de succes de 8% din sumele distribuite în procedurăƒ. In temeiul art.145 alin.2 din Legea privind procedura insolvenței, Dispune dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixeazムtermenul maxim de predare a gestiunii căƒtre lichidatorul, împreunムcu lista actelor și operațiunilor efectuate dupムdeschiderea procedurii la data de 06.10.2017. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru efectuarea mențiunii, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvențăƒ. Fixează termenul limitムpentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii la 8.11.2017. Fixeazムtermenul limitムpentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 06.12.2017. Fixeazムtermenul limitムpentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor la 10.01.2018. In temeiul art.151 din Legea nr.85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. Stabilește termen de judecată la data de 10.01.2018. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunțatムîn ședința publicÄă, azi, 27.09.2017”.

