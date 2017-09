Cine sunt și cu ce se ocupă jucătorii FC România. Echipa lui Ionuț Vintilă a ratat o șansă istorică în Cupei Angliei. Ce imn au ”lupii”

Vintilă este ajutat de doi foști jucători, Dragoș Ciolcă și Gabi Marin. Dragoș Grigore, Alex Vlad și Daniel Agape ocupă funcția de vicepreședinte, iar doctor este Aurelian Miron.În momentul de față, FC România, care a reușit câteva promovării de-a lungul istoriei sale, evoluează la semiprofesioniști, în Essex Senior League, liga a 9-a (din 23!) din Albion.

Principalul obiectiv în acest start de sezon a fost participarea în FA Cup. În sezonul actual, FC România a ratat o calificare istorică, 2-2 acasă și 0-2 după prelungiri, marți, Hayes & Yeading. FC România ar fi fost prima echipă din UK alcătuită din imigranți care accede în această fază a FA Cup. Urma să întâlnească un adversar din liga a 6-a.

Totuși, FC România rămâne cunoscută în Anglia. Britanicii au realizat un top al celor mai bune 1.000 de echipe, în funcție de clasarea lor în sezonul recent încheiat, în care își face apariția echipă formată din români. FC România ocupă poziția 339. Formația antrenată de Ionuț Vintilă a terminat sezonul trecut pe poziția a treia în Essex Senior League, al nouălea eșalon fotbalistic din Anglia.

Pentru acest sezon, obiectul rămâne promovarea într-un eșalon superior. După 8 runde, FC România e pe locul 8, cu 13 puncte, 6 sub West Essex, care are două meciuri în plus jucate.

”Lupii” și-au creat și propriul imn!

Cine sunt și cu ce se ocupă jucătorii FC România: faianțari, vopsitori, site-manageri!

Lotul FC România 2017

Portari

Gabriel Ștefan Stroe – la echipă din 2008, a jucat la juniorii Petrolului; e curățător de geamuri;

Răzvan Negrilă – la echipă din 2017, a trecut pe la Pandurii și Farul Constanța;

Adi Daraban – la echipă din 2012, e magaziner.

Fundași

Cosmin Sandu – la echipă din 2015, a trecut pe la ACS Berceni; e vopsitor;

Cosmin Costache – la echipă din 2011; e vopsitor;

Dinu Barcari – la echipă din 2015, a evoluat în Republica Moldova, la Zimbru Chișinău și Petrocub; e magaziner;

Felix Lupu – la echipă din 2014, a jucat în Italia, la Genoa (juniori);

Ionuț Petrescu – la echipă din 2015

Mijlocași

George Taban – la echipă din 2015, a jucat în Liga a II-a pentru FCM Bacău, SC Bacău, dar și în Liga I la FC Botoșani;

Gabriel Ghinea – la echipă din 2015, a trecut pe la ACS Berceni, în Liga a II-a; e site manager;

Cristi Arotariu – la echipă din 2012, fost jucător la Rapid Suceava, FC Clinceni și Farul;

Andrian Bălașa – la echipă din 2016, a jucat în România la FC Olt; e magaziner;

Ionuț Jugaru – la echipă din 2017, a trecut pe la Dinamo și ACS Berceni;

Florin Pop – la echipă din 2014, ajucat în Liga a II-a, la FC Bihor; e vopsitor;

Sergiu Maximov – la echipă din 2016, a jucat în Republica Moldova, la Zimbru Chișinău.

Atacanți

Sergiu Pitaru – la echipă din 2012, a jucat la FCM Bacău; e faianțar;

Toby Cleaver – la echipă din 2016, a venit de la Sawbridgeworth Town FC;

Ionuț Dănilă – la echipă din 2015, a jucat la Olimpia Satu Mare, în eșalonul secund;

Mihai Botoșanu – la echipă din 2016.

Buget de 30.000 de lire pe an. Numai chiria stadionul e 10.000 de lire. Joacă pe prime de 40 de lire

FC România își dispută meciurile de acasă pe Cheshunt Stadium. Echipa românilor s-a autofinanțat până în 2011, atunci când principalul sponsor a devenit frima de construcții Conarg Ltd, firmă la care sunt angajați majoritatea jucătorilor. Cheltuielile au crescut odată cu ambițiile însă, așa că nevoia de bani a devenit tot mai acută. “Numai chiria stadionului ne costă 10.000 £ pe an, dezvăluie vice-președintele Daniel Agape, pentru blitznews.co.uk. “Apoi vin cheltuielile cu echipamentul, transportul și tot ce mai e nevoie pentru ca ei sa aibă tot ce le trebuie. Începând din sezonul acesta, am reușit să le asigurăm câte 40 £ pentru victorie. În plus, toți banii care vin din FA Cup tot la băieți merg, în totalitate”.

Bugetul este de aproximativ 30.000 £ pe an, la care contribuie firmele Conarg LTD, LYKAmobile, Stana Dorului și Dry Wall.

Președintele Vintilă, a doua oară tată de fată

Deplasarile se efectuează cu mașinile personale, jucătorii primind bani pentru combustibil, în funcție de distanța parcursă. La fiecare meci au la dispoziție apă, cafele și tot le este necesar înainte și după partide. La fel și brigada de arbitri.

Soția lui Ionuț Vintilă a născut marți această dimineață o fetiță. “Acum are două, dezvaluie vice-președintele Agape. “Va fi dificil pentru el cu trei fete în casă, dar știe asta deja”.

