Alex Ioniță II, jucătorul care s-a remarcat prin lacrimile vărsate fie de bucurie că a pierdut Steaua / FCSB, fie de frustrare că acea echipă a câștigat, a schimbat acum tonul, devenind agresiv.

Alex Ioniță II a criticat dur decizia arbitrului Iulian Călin de a acorda penalty la presupusul henț în careu comis de Bejan. Ion Crăciunescu și Edi Iordănescu, antrenorul Astrei, au spus și ei că nu se impunea penalty.

FC Voluntari – Astra 3-1. Ioniță n-a mai plâns, ci s-a răstit la arbitri: „O asemenea fază decide un meci”

„Nu mi-a plăcut să vorbesc despre arbitraj, dar la o fază de acest gen se decide un meci. Bejan a ținut mâna lipită de corp și s-a dat penalty.

Eu știu că se acordă penalty atunci când se depărtează mâna de corp și îți mărești aria, dar domnii arbitri nu au cum să înțeleagă pentru că n-au jucat niciodată fotbal. Ne-au dat 2-1 din penalty. Nici n-au ajuns la poartă în repriza secundă.

O asemenea fază decide un meci. S-a rupt totul acolo pentru că am încercat să facem presing și am rămas descoperiți în apărare. Toți i-am zis că a ținut mâna la piept și nu a avut nicio intenție. Arbitrul nu zicea nimic, doar că a fost penalty.

Nici nu știu dacă a fost atent la fază, cred că doar a auzit. Ne-am dori ca arbitrii să fie mai atenți pentru că după o astfel de decizie se decide un meci” a declarat Ioniță.

Sunt multe meciuri într-o perioadă scurtă și s-a acumulat și o oboseală de pe drum. Sper să-mi revin cât mai repede. Din păcate am intrat în repriza secundă și n-am reușit să fac diferența și să aduc un plus”, a mai declarat Ioniță.

FC Voluntari – Astra 3-1. Ioniță n-a mai plâns, ci s-a răstit la arbitri. Iordănescu l-a pus la punct: „Nu e treaba lui!”

Edi Iordănescu n-a gustat puseul nervos al lui Alex Ioniță. „Ne așteptam la un joc foarte greu, asta și datorită adversarului. Nu întâmplător au câștigat două trofee. Sunt omogeni și maturi. La noi e mai greu de format o echipă peste noapte.

Știam că va conta mult și oboseala. Noi în 11 zile am avut 4 jocuri. Am făcut o echipă din mers. Știam că va fi un consum foarte mare și că nu vom avea energia necesară de a duce acest joc.

Am văzut după joc faza penalty-ul. Am o părere formată, dar nu o voi expune în public. Dacă arbitrul așa a văzut, ok, e în regulă. Voi discuta și cu jucătorii, nu e treaba lor să analizeze arbitrajul. E adevărat că a fost un moment important, dar trebuie să ne concentrăm pe avem de făcut”, a zis Edi Iordănescu la TV Dolce Sport.

Claudiu Niculescu: „A fost frustrare”

Claudiu Niculescu, antrenorul învingătoarei, a fost mulțumit că elevii săi au trecut peste șocul psihologic al înfrângerii suferite în prelungiri în fața celor de la FCSB.

„Veneam după o primă etapă în care am pierdut. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un presing agresiv. Sunt bucuros pentru băieți. A fost puțină frustrare în rândul lor săptămâna asta. E normal, după meciul cu FCSB pierdut în prelungiri.

Dacă am fi pierdut, eram în coada clasamentului. Ne așteaptă meciuri foarte dificile. Avem 5 zile până la următorul.

Per total, victoria nu poate fi pusă la îndoială. Am dominat în totalitate jocul. Contează mai puțin deciziile arbitrilor. Și noi am fost dezavantajați etapa trecută. Sunt oameni, fac greșeli”, a declarat Claudiu Niculescu la Look TV.

„Tudorie e un jucător bun, nu degeaba a fost la Steaua. Momentan nu are foarte multe meciuri în picioare. Sunt foarte mulțumit de cum a arătat. Mă bucur foarte tare pentru el. Este un jucător util și s-a integrat foarte rapid”, a declarat Niculescu.

