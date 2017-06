FCSB a beneficiat de o primire specială în Olanda. Cine sunt adversarii din amicale. Vicecampioana țării a ajuns azi în Olanda, la Apeldoorn, unde va face al doilea cantonament al verii.

În momentul în care au ajuns la hotel, jucătorii au avut parte de o surpriză din partea gazdelor. Tot personalul hotelului i-a așteptat pe jucători, ținând să le mulțumească pentru faptul că a ales această destinație al doilea an consecutiv.

FCSB va susține în cantonamentul din Olanda paru meciuri amicale pentru cristalizarea echipei ce va fi folosită în ediția viitoare.

FCSB va rămâne în Olanda până cu o săptămână înainte de startul sezonului 2017-2018 al Ligii 1, iar aici va disputa patru partide amicale.

Programul amicalelor FCSB in cantonamentul din Olanda:

29 iunie, de la 18:00, FCSB – FC sahtior Donetk (campioana Ucrainei)

2 iulie, de la 19:00, FCSB – FC Oleksandriya (locul 5 in Ucraina)

4 iulie, de la 19:00, FCSB – Waasland-Beveren (locul 14 in Belgia)

7 iulie, de la 19:00, FCSB – KV Oostende (locul 4 in Belgia)

Lotul deplasat de FCSB în Olanda:

Portari: Florin Niță, Eduard Stăncioiu, Toma Niga

Fundaşi: Gabriel Simion, Marian Pleașcă, Gabriel Enache, Ionuț Larie, Mihai Bălașa, Marko Momcilovici, Junior Morais

Mijlocaşi: Mihai Pintilii, Filipe Teixeira, Vlad Achim, Ovidiu Popescu, Lucian Filip, Antonio Jakolis, Vlad Mihalcea, William De Amorim, Paul Szecui, Constantin Budescu, Florin Tănase, Daniel Benzar

Atacanţi: Denis Alibec, Harlem Gnohere, Alexandru Tudorie, Dennis Man