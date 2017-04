FCSB – Dinamo 2-1. Reghecampf: ”Am fost agresivi”. Cum l-a ironizat pe Talpan. Antrenorul „roș-albaștrilor” s-a declarat încântat de jucătorii introduși din postura de rezerve. Boldrin a marcat golul victoriei la prima atingere de balon după ce a fost introdus pe teren.

Sunt foarte mulțumit. Am văzut o echipă dornică să joace fotbal, care a avut inițiativa din primul minut, am fost foarte agresivi, dar la limita regulamentului, ne-am creat ocazii de gol, dar am și ratat foarte mult.

Sunt mulțumit de cele trei puncte, dar și de faptul că jucătorii care au intrat în teren pe parcurs, după foarte mult timp au adus ceva în plus, pentru că, până acum, nu se întâmpla asta. Până acum am suferit la acest capitol, dar Harlem fiind jucătorul care a intrat în multe meciuri, a jucat bine și chiar a și marcat”, a spus Reghe.

”Nu am riscat nimic cu Marian Pleașcă, deoarece el este un jucător experimentat în Liga 1. Aveam nevoie de un fotbalist bun, care să facă banda în fața lui Filip, iar el nu se precipită când e sub presiune”, a mai spus Reghecampf la Digi Sport.

FCSB – Dinamo 2-1. Reghecampf: „Ce să-mi facă? Să-mi ia caii de la bicicletă? Mâine îmi scriu «Steaua» pe mașină și merg așa!”

Laurențiu Reghecampf l-a ironizat pe juristul Florin Talpan care amenință cu judecata pe toată lumea care pronunță cuvântul Steaua.

„E un scandal care nu trebuia. Nu trebuie o echipă în Liga 4, când ai o echipă care se bate la titlu. Îi spun tot Steaua, noi suntem Steaua și am reprezentat acest club cu onoare în cupele europene. Ce să-mi facă Talpan? Să-mi ia caii de la bicicletă? Să mă dea în judecată că spun Steaua! Mâine o să-mi scriu «Steaua» pe mașină și o să merg așa”, a mai spus Reghecampf.