FCSB – Dinamo 2-1. Un stelist acuză: ”M-am dus la Kovacs să-i arăt și mi-a zis că-mi dă galben”. Un jucător de la FCSB a explicat, încă o dată, că arbitrul Istvan Kovacs l-a umilit. Nu e prima oară când arbitrul care nu știe să scrie românește e acuzat că le vorbește birjărește fotbaliștilor și că-i amenință.

Marian Pleașcă, cel care a debutat pentru roș-albaștri în această seară, a ieșit de pe teren cu o rană la ochi și îl critică pe arbitrul întâlnirii.

„A fost un meci destul de greu, dar mă bucur că am câștigat. Uitați-vă ce am la ochi! Și noi am fost loviți pe teren ca dinamoviștii. M-am dus la domnul Istvan să-i arăt și mi-a spus să plec pentru că-mi dă galben.

Pauza competițională a fost benefică. Ne bucurăm să vedem atâția oameni în tribună. Îi așteptăm în număr cât mai mare și le mulțumim pentru astăzi. Eu personal joc la Steaua „, a declarat Pleașcă la TV Digi Sport.

FCSB – Dinamo 2-1. Alibec: ”E o bucurie de nedescris!”

Denis Alibec a fost omul meciului, reușind o bijuterie e gol și a creat faza golului al doilea.

„E o bucurie de nedescris pentru noi, am reușit să învingem Dinamo într-un moment foarte important pentru noi. Mai sunt foarte multe meciuri, avem un moral bun. Important e să câștigăm cu Astra joi și să facem un meci mare. Cred că e cel mai bun meci al meu de când am venit la Steaua”, a declarat Denis Alibec, la finalul meciului FCSB – Dinamo 2-1.

„Am jucat cu sufletul, ne-am ajutat reciproc și cred că s-a văzut. Și cei din tribune au fost extraordinari și le mulțumim”, a mai spus Alibec.

Întrebat dacă a fost impresionat de atmosfera creată de cei aproximativ 25.000 de spectatori din tribune, căpitanul FCSB-ului a răspuns: „Înseamnă că noi suntem Steaua. E același lucru pentru mine. Eu am venit să joc la Steaua și toată lumea știe că suntem Steaua”.