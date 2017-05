FCSB l-a pierdut și pe Moruțan: ”Nu vă ascund că m-am întâlnit cu Becali, dar ”. FCSB bifează eșec după eșec în campania de achiziții. Ceea ce se anunța un „mercato” spectaculos s-a transformat într-un coșmar pentru antrenorul Nicolae Dică.

Rând pe rând, jucătorii de pe lista vicecampioanei României, au picat, refuzând oferta „roș-albaștrilor”. Au spus „pas” Ciprian Deac, Florin Gardoș, iar Constantin Budescu negociază cu arabii de la Al – Shabab.

Nici Olimpiu Moruțan, tânărul de 17 ani de la FC Botoșani, nu mai vrea să audă de echipa lui Becali.

FCSB l-a pierdut și pe Moruțan: „Momentan, am refuzat oferta”

„Steaua a făcut o ofertă concretă pentru Moruțan. Cu CFR suntem în discuții și a venit ceva și pe pista Atalanta, dar eu zic că în proporție de 70% va rămâne la Botoșani. Dorim să-l ținem, pentru că el are nevoie de Botoșani. Nu vă ascund că m-am întâlnit cu domnul Becali după incidentul cu Golofca, de la Giurgiu (n.r. la începutul lunii martie). Am avut discuții cu Valeriu Argăseală săptămâna asta, dar momentan am refuzat oferta. Am rămas în discuții”, a declarat Cornel Șfaițer, în emisiunea „Digi Sport Matinal”.

„Am purtat și noi o discuție la nivel de club, în Consiliul de Administrație. Am fost de acord cu toții, în proporție de 70% să rămână la Botoșani. Eu cred mult în jucătorul ăsta. Ne asumăm un risc important dacă nu îl vinem în momentul ăsta. Ne asumăm riscul și vom purta discuții din iarnă încolo. Am purtat discuții cu copilul, e capacitat și își dorește foarte mult să joace și să rămână în continuare la Botoșani. Trebuie să avem mare grijă cum îl gestionăm, cum îl antrenăm și îl îndrumăm în viața de zi cu zi, pentru că are nevoie, este un copil în acest moment”, a mai spus oficialul de la Botoșani.

Pe lângă Atalanta, FCSB și CFR Cluj, de Moruțan s-a mai interesat și PSV Eindhoven.

200.000 de euro este cota de piață a lui Moruțan, conform transfermarkt.com.