FCSB riscă să rateze transferul stoperului sârb Bogdan Planici, ofertat de o echipă din Turcia

FCSB riscă să rateze transferul stoperului sârb Bogdan Planici, despre care patronul Gigi Becali spunea că este ca și rezolvat.

Presa de la Belgrad a anunțat că fundașul central de 25 de ani, de la Vojvodina Novi Sad, a primit o ofertă oficială de la Konyaspor, formație unde a ajuns și fostul jucător al FCSB Wilfred Moke.

Mihai Stoica rezolvase în mare transferul lui Planic, pentru care roş-albaştrii urmau să plătească 300.000 de euro Vojvodinei. Negocierile s-au blocat însă.

Potrivit mozzartsport.com, Konyaspor a făcut o ofertă oficială pentru apărător și sunt şanse mari să se ajungă la un numitor comun, mai ales că Planic a intrat în ultimul an de contract cu Novi Sad. Oferta salarială oferită de turci e superioară celei a FCSB-ului,

Planic are 25 de ani şi jucătorul de la Vojvodina are o cotă de piaţă de 600.000 de euro. Fundaşul care a fost dorit şi de Steaua Roşie Belgrad a fost adus cu un an în urmă pentru 400.000 de euro de la OFK Belgrad.

În acest moment, FCSB are doar doi fundași centrali de meserie: Bălașa și Larie.