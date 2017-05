FCSB se simte ”lucrată” și acuză rivalele de jocuri de culise. Helmuth Duckadam a pus tunurile pe portarul Traian Marc, de la CFR Cluj, și pe Dinamo, după ce ”alb-roșii” s-au impus sâmbătă, scor 3-0, în Gruia, grație unor gafe comise de fostul goalkeeper dinamovist.

”Marc și-a bătut joc de colegii săi, care au luptat fantastic. Din păcate, am avut dreptate. La primul șut pe spațiul porții, de fapt semi-șut, a fost gol. Și, vorba lui Miriuță, Dinamo se chinuia mult și bine să marcheze, dacă nu apărea acea gafă a lui Marc, pentru că în prima repriză n-a avut niciun șut la poartă iar startul reprizei secunde a fost al CFR-ului.

Marc a apărat foarte slab, ce să insinuez? A ieșit aiurea de două ori. Poate că nici alegerea celor din staff n-a fost chiar inspirată, să trimită în teren un fost jucător al lui Dinamo”, a spus directorul de imagine al FCSB, la Digi Sport.

Legendarul portar al Stelei crede că Dinamo a fost ajutată și de arbitraj la Cluj: ”Nu vreau să minimalizez victoria lui Dinamo sau ce a făcut Contra până acum, dar, până acum, erau mulți care spuneau că Marius Avram este un stelist înrăit, pentru că tatăl său a fost prieten cu Argăseală. S-a văzut azi cât de stelist este, pentru că azi i-a scutit de două penalty-uri clare pe Dinamo”.

Duckadam a pus tunurile pe Marc și pe Dinamo. Replica portarului de la CFR

Portarul Traian Marc i-a dat replica lui Duckadam. ”Eu am fost întotdeauna corect și curat. Am fost dat afară de la Dinamo, așa că voiam neapărat să înving această echipă.

Domnului Duckadam mi-aș permite să-i transmit că statutul de legendă a fotbalului nu-i conferă și puteri supranaturale de a arunca noroi și pietre în carierele altora!

Eu am ajutat pe CFR Cluj să ia Cupa României chiar în dauna lui Dinamo! Am o carieră fără pată. Am greșit, dar am și fost faultat la acea fază, din care Filip a deschis scorul.

Zilele trecute au fost acuzați Săpunaru și Geraldo, acum sunt eu condamnat, după doar o fază. Cel mai ușor e să vorbești de dragul de a vorbi”, a declarat Traian Marc pentru gsp.ro.

Helmuth Duckadam regretă că FCSB a făcut 1-1 la Mediaș și a calificat-o pe Dinamo în play-off. Formația din Ștefan cel Mare ar fi ratat prezența în primele șase echipe din Liga 1, dacă Gaz Metan ar fi învins FCSB în penultima etapă din sezonul regular.

Duckadam a pus tunurile pe Marc și pe Dinamo. ”Pe cine nu lași să moară, te lasă să trăiești”

„În România există o vorbă: «Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești!». Noi trebuie să suportăm consecințele. Noi i-am băgat pe Dinamo în play-off, nu s-au băgat ei. Putea să vină la ei orice antrenor, Contra, Mourinho.

Era normal să jucăm corect? Hai să vedem și cât de corect va juca CS U Craiova cu Viitorul. Noi nu am menjat jucătorii și suportăm consecințele. Puteam să jucăm și noi cu rezervele, cu Dennis Man.

Corect, ne-am pus și piedică singuri pentru că nu am învins Viitorul. Am avut foarte multe ocazii, pe care, corect, nu le-am fructificat și e vina noastră, dar am avut și două penalty-uri clare, neacordate”, a mai spus Duckadam, la Digi Sport.

Duckadam a pus tunurile pe Marc și pe Dinamo. Oltenii se răzbună pe Becali?

Cei de la FCSB se tem că CSU Craiova va folosi contra Viitorului, diseară, la Pitești, o echipă alcăuită din rezerve și juniori. Oltenii vor să-și odihnească titularii pentru returul cu FC Voluntari din semifinalele Cupei României, programat pe 17 mai.



Potrivit unor zvonuri vehiculate prin presă, patronul Mihai Rotaru a cerut să fie utilizată o formulă întinerită împotriva Viitorului, ca un răspuns pentru niște declarații jignitoare făcute la adresa lui de finanțatorul FCSB, Gigi Becali.

”Rotaru e un dobitoc și o jigodie. El nu e bărbat, e o găină! Nici nu-l cunosc, deși am auzit că venea la meciurile Stelei în lojă. Vă dați seama ce valoare are omul ăsta dacă eu nici nu-l cunosc? Câtă minte are și ce caracter murdar!”, a spus Gigi Becali, nervos că oltenii l-au ironizat în programul de meci Craiova – Steaua 0-1 și au scris despre el că este ”oierul care urcă pe Maybach”.