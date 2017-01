Federer – Nadal, finala din vis, se joacă la Australian Open. De ce este spaniolul favorit.

Federer – Nadal, finala din vis, se joacă la Australian Open. Un meci pe care puțini îl vedeau posibil în tenisul de astăzi, în care ”lupii” tineri vin hămesiți din spate. Canadianul Miloș Raonici, austriacul Dominic Thiem, australianul Nick Kyrgios și germanul Alexander Zverev sunt dornici de glorie și amenințau lupta în doi, la vârf, propusă de Novak Djokovici și de Andy Murray. Totuși, Australian Open 2017 ne arată că epoca modernă n-a ucis legendele, iar duminică dimineață, de la ora 10.30, vom revedea poate cea mai pasionantă rivalitate din tenis.

Federer – Nadal, finala din vis, se joacă la Australian Open. E 23-11 pentru Rafa

Favorit la victorie este, cu o cotă de 1,69, Rafael Nadal, față de 2,23 – cât are Roger Federer. În mod normal, distanța între cote ar fi fost mai mare. Însă spaniolul vine după o semifinală de 5 seturi, câștigată vineri în fața bulgarului Grigor Dimitrov și are o zi mai puțin de odihnă decât elvețianul. Pe Federer, calificat încă de joi în finală, îl trage în jos vârsta, 35 de ani. Nadal are 30 de ani și, teoretic, o putere mai mare de regenerare. De asemenea, Nadal îl conduce pe Federer, la meciurile directe, cu 23-11.

Federer – Nadal, finala din vis, se joacă la Australian Open. N-au vrut să accepte retragerea

De ce este un miracol această finală? Nadal și Federer păreau mai aproape de momentul retragerii. Ibericul și-a deschis o academie de tenis în Mallorca natală, moment la care a luat parte și Federer, dar a făcut și o mișcare isteață: l-a inclus în staff-ul tehnic pe Carlos Moya, fost lider mondial. În plus, a trecut cu bine peste accidentări. În ceea ce-l priveste pe elvețian, acesta și-a luat în 2016 o pauză de o jumătate de an! Dar asta nu s-a simțit în semifinala cu Wawrinka, de joi.

”Parcă plutea”, l-a complimentat Stan pe prietenul și conaționalul său. ”Este cel mai bun din istorie”, a mai zis Wawrinka. ”Nici în visele mele cele mai frumoase nu credeam că voi ajunge așa departe. Este splendid! Finală cu Nadal? Ar fi ceva ireal”, a adăugat Roger, 17 titluri de Mare Șlem în carieră, dar și locul 17 ATP, în acest moment. Nadal are 14 titluri majore (9 pe zgura de la Paris) și ocupă locul 9 în clasamentul mondial.

”Am fost deschiderea academiei lui Rafa. Eu eram într-un picior, el avea probleme fizice, de asemenea. Am schimbat câteva mingi cu juniorii. Doar atât putea face! Nici el nu credea că va ajunge atât de departe”, a zis Federer, completat de Nadal: ”Ne jucam cu copiii”.



Nadal a avut un meci-maraton (4 ore și 56 de minute), vineri dimineață, 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4 cu bulgarul Grigor Dimitrov.



Spaniolul a pășit în marea finală, deși a avut momente de cumpănă. Este a doua finală între Nadal și Federer, la Australian Open, după cea din 2009 (adjudecată de spaniol), dar a noua între cei doi la turneele de Mare Șlem, prima după Paris 2011.



Nadal a jucat 24 de semifinale majore: 21 victorii și 3 înfrângeri (l-au bătut Tsonga – Australian Open 2008, Murray – US Open 2008 și Del Potro – US Open 2009).

Totodată, Nadal a mai disputat trei finale la Melbourne (l-a învins pe Federer, în 2009; a fost doborât de Djokovici, după 5 ore și 53 de minute – în 2012 și finala cedată din pricina unei accidentări, în 2014, în fața lui Wawrinka).

Nadal are 21 de finale de Mare Șlem: 4 în Australia, 9 la Roland Garros, 5 la Wimbledon și 3 la US Open.

Așadar, va fi a noua finală de mare nivel între elvețian și spaniol. Nadal s-a impus la Australian Open 2009, Roland Garros 2006, 2007, 2008, 2011 și la Wimbledon 2008. Federer a învins la Wimbledon 2006 și 2007.

Openul Australiei 2017 va intra în istorie cu patru finaliști peste 30 de ani: Venus Williams (36), Serena Williams și Roger Federer (35) și Rafael Nadal (30).