Fiasco Bolt Marele atlet jamaican s-a accidentat în ultima sa cursă finala de 4x100 metri de la Mondialele de atletism câștigată de Marea Britanie

Fiasco Bolt! Marele atlet jamaican s-a accidentat în ultima sa cursă, finala de 4×100 metri de la Mondialele de atletism câștigată de Marea Britanie.

La ultima sa cursă din carieră, jamaicanul Usain Bolt s-a accidentat. Aflat în ultimul schimb, el s-a oprit cu 50 de metri înainte de finiș, acuzând probleme musculare.

Legend on show right now….. we will never see him again on show! One last time! @iaaforg @usainbolt we love you. We will miss you #boss pic.twitter.com/M8sV1nridj

— David Rudisha MBS (@rudishadavid) August 12, 2017