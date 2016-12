FIFA 17 face propagandă în favoarea homosexualilor: aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulți parlamentari ruși, ce au cerut autorităților de la Moscova interzicerea popularului joc pe calculator.

Creatorii celei mai noi versiuni a jocului FIFA au oferit jucătorilor posibilitatea să-și îmbrace fotbaliștii virtuali într-un echipament în culorile curcubeului. Decizia a fost inspirată de un gest comis în noiembrie de fotbaliștii a 134 cluburi din Anglia. Aceștia au pătruns pe teren purtând ghirlande multicolore, din dorința de a trage un semnal de alarmă împotriva discriminării fotbaliștilor homosexuali, bisexuali și transsexuali.

Neobișnuita opțiune din jocul FIFA 17 i-a înfuriat însă pe câțiva membri ai legislativului de la Moscova. Într-o scrisoare deschisă adresată Serviciului Federal pentru Supraveghere în domeniul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, respectivii parlamentari au cerut interzicerea jocului, deoarece ar încălca o lege din 2013, care prevede pedepse împotriva promovării relațiilor sexuale netradiționale.

Valeri Rașkin, deputat al Partidului Comunist, a fost de părere că jocul îi poate afecta pe copii și a cerut modificarea acestuia sau ridicarea vârstei de la care poate fi utilizat. Deocamdată, Electronic Arts nu a reacționat la demersul politicienilor ruși.

Nu doar parlamentarii de la Moscova au avut ceva de obiectat referitor la FIFA 17. Rio Ferdinand (38 de ani), fostul fundaș al lui Manchester United și al naționalei Angliei, sextuplu campion în Premier League și câștigător al Ligii Campionilor (2008), s-a declarat nemulțumit de valorile skill-urilor (n.r. – abilităților) “ritm” și “pase” pe care i le-au atribuit creatorii jocului. “­Nu mă faceți să vin și să întorc totul cu fundul în sus”, a scris Rio Ferdiand, pe Twitter, la adresa celor de la Electronic Arts.

Launch day of @EASPORTSFIFA are u sure!! In my prime.. 81 Pace & 65 Passing! Don’t let me come in and have to tear the place down! #FIFA17 pic.twitter.com/6AaUPm10N0

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 29, 2016