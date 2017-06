Mijlocașul Filipe Teixeira s-a înțeles cu FCSB, iar astăzi a semnat un contract valabil un sezon cu vicecampioana României. Cum era de așteptar, portughezul a anunțat că vrea să câștige campionatul cu noua lui echipă.

ACTUALIZARE 19.30. Portughezul în vârstă de 36 de ani a făcut primele fotografii în tricoul echipei FCSB. El va purta numărul 80.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns la un club aşa de mare precum Steaua. Îmi doresc foarte mult să avem un sezon plin de succese şi, la finalul acestuia, vreau să mă bucur alături de noii mei colegi de un nou titlu de campion al României. Sper că suporterii Stelei să aibă parte de foarte multe bucurii din partea noastră în acest an”, a declarat Teixeira pentru site-ul oficial.

ACTUALIZARE 13.30. „Am semnat contractul cu Steaua . Acum merg să fac vizita medicală. Nu cred că o să fie niciun fel de probleme. Contractul e valabil pentru un sezon. Imediat după efectuarea vizitei medicale mă voi alătura lotului, iar duminică dimineață vom pleca împreună în cantonament”, a spus Teixeira.

“Merg să semnez. Este o zi importantă pentru mine. Nu e niciun secret ce se întâmplă și ce am discutat cu Gigi Becali. El a tot spus mereu. Sper sa iau titlul și cu Steaua, așa cum am făcut-o și cu Astra. Am venit să semnez cu Steaua. Am vorbit cu Boldrin înainte să accept oferta, dar știam că la Steaua condițiile sunt foarte bune”, a declarat Filipe Teixeira la Sport.ro.

Momit cu trei salarii în avans

“Îi dau trei salarii în avans” a afirmat Gigi Becali, patronul FCSB, dezvăluind astfel cum l-a convins să semneze pe fotbalistul care a mai evoluat la Felgueiras, FC Istres, PSG, Coimbra, West Brom, Barnsley, Metalurg Donețk, Rapid, Al-Shaab, Petrolul și Astra Giurgiu.