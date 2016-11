Filipescu, file de poveste! Fostul component al Generației de Aur duce o viață boemă în Spania. Se plimbă cu mașini de epocă și petrece pe nerăsuflate! EXCLUSIV

Iulian Filipescu (42 de ani), cel mai introvertit fotbalist din Generația de Aur (statut la care doar nașul copiilor săi, Adi Ilie, îl poate concura), duce o viață boemă, lipsită de griji, în Spania. O persoană care socializa greu pe când era jucător activ, Filipescu s-a transformat într-un tip care adoră petrecerile. S-a stabilit în Spania, la Las Mazas, în apropriere de Oviedo. “Acolo trăiesc cu soția, cei trei copii, patru câini și pisici”.



Filipescu s-a lăsat de fotbal în 2008, când a agățat ghetele-n cui la Duisburg (Germania). Mutat definitiv în Spania, țară care i-a rămas în suflet din perioada 1999-2003 (cât timp a jucat pentru Betis Sevilla), la început a lucrat la nivel de copii și juniori. A obținut licența de antrenor, dar în 2014 a fost dat afară de Oviedo, unde antrena grupa de juniori U14. Până acum câteva luni, Filipescu l-a avut partener de partide de table pe Marius Lăcătuș, mutat și el la Oviedo pe durata studiilor de actorie efectuate de fiica lui. Lăcătuș a jucat la Oviedo între 1991 și 1993 și are acolo o proprietate.

S-a înscris în ”Club Pre68”

Treptat, relația lui ”Felipe” cu fotbalul s-a răcit, iar băiatul născut în Slatina și-a zis că e momentul să-și trăiască viața din plin. A dat frâu liber hobby-urilor, ca orice fost fotbalist care a simțit că nu și-a trăit pe deplin tinerețea, prins între cantonamente și meciuri.

A pus pe picioare o afacere cu mașini, mai exact un service auto, apoi a luat parte la curse de mașini. Nu oficiale, dar nici clandestine, ci unele pasionale.

Filipescu s-a înscris împreună cu soția, Nicoleta, într-un club de ”rideri”, numit ”Club Pre68”, care adună ”pleiziriști” preocupați doar să se plimbe și să trăiască după pofta inimii.

Fete și băieți liberi se urcă în mașini de epocă și colindă prin sudul Spaniei. Opresc în diverse locații unde încing petreceri de pomină, udate cu whisky vechi de vârsta automobilelor și unde se cântă la chitară.





”Am un grup de prieteni, care suntem mereu împreună. Mergem în gașcă. Sunt patru sau cinci mașini”, a recunoscut Felipe. Pe când era jucător, nu se atingea de alcool. Acum, nu-i refuză prietenia!

Filipescu conduce un Mercedes 230 SL din 1963 cotat pe piață între 41.000 de dolari și 135.000 de dolari, în funcție de stare.



”Îmi plac mașinile si vreau să învăț să le repar. Când deschizi o astfel de afacere, trebuie să ai idee despre ceea ce vrei să faci. Dacă nu-mi va mai plăcea sa repar mașini, voi face altceva. Momentan, învăț să sudez, să tai cu flexul”, a mai spus Filipescu, pentru spanioli.

“La fotbal mă uit la fotbal doar la televizor. E mai comod pe canapea. Acum lucrez fără salariu, ca femeie în casă. Duc copiii la școală, gătesc și savurez viața și hobby-ul meu, mașinile vechi, în special un Alfa Romeo Spider din 1982”, povestește Filipescu. Are grija de și de grădină. Numai rufele nu le spală: ”E prea complicat. Mașina de spălat are prea multe butoane”.

VIDEO / Filipescu a participat la cursa ”2013 RALLYE PRE-68 MURUA, VII edición”

Iulian Filipescu a intrat în legenda clubului FC Zurich, după ce în 2006 a marcat golul decisiv prin care aducea un nou titlu de campioană în vitrina clubului, după 25 de ani. În mai 2016, ”Felipe” a fost invitat de elvețieni pentru a sărbători 10 ani de la acel moment istoric.

LUPTE DE STRADĂ DUPĂ TITLUL CÂȘTIGAT DE ZURICH ÎN 2006. FELIPE A DAT GOLUL DECISIV





Nu revine în România: ”Eu sunt european”

Iulian Filipescu a fost un rebel încă din perioada Steaua. Racolat de ”militari” de la formația Faur București, era îndrăgostit de muzica rock. Purta plete și era alintat de galeria Stelei cu numele unui fost mare atacant argentinian, la modă în anii ′90: ”Filipescu din Ghencea parcă e Caniggia”! A început cariera ca fundaș, dar a terminat-o la mijloc, fie în linia de apărare. Acum, plete-i sunt doar o amintire. S-a tuns la piele și a adunat câteva kilograme.

Din 2011, s-a mutat de la Sevilla la Oviedo. ”Nu mai suportam căldura”, s-a justificat el. În timpul iernii, merge să se dea cu snowboardul. Vara, ”o taie” la plajă, la Gijon. Îi place la scăldat, iar într-o jumătate de oră este în Golful Biscaya. Fostul internațional nu ia în calcul să se întoarcă în România: ”Eu sunt european”.

A dat de viață bună

Filipescu se declară gurmand înrăit. Acum cântărește 88 de kilograme. S-a îngrășat 16 kilograme în cei 8 ani trecuți de când s-a lăsat de fotbal. ”Filipe” calculează arătând spre burtă: în medie, aproximativ 150 de grame pe lună!

La întâlnirea cu ziariștii elvețieni, din luna mai 2016, a mâncat Fabada Asturiana, care este un fel de iahnie de fasole albă, plus o farfurie de carne, o ceapă gigant umplută cu ton. Le-a ”stins” pe toate cu o sticlă cu vin.

Orașul Oviedo este capitala zonei Asturias și are circa 300.000 de locuitori, aflându-se într-o zona liniștită și caldă. Oviedo este orașul pilotul de Formula 1 Fernando Alonso. Oamenii din Las Mazas știu cine este Filipescu, dar nu îl perturbă: “Îmi lipsesc meciurile, atmosfera din vestiar cu restul colegilor. Nu și stresul provocat de viața din jurul fotbalului”.

O caricatură l-a scos din minți!

Filipescu era poreclit ”Tândală” pe când juca fotbal. O caricatură publicată în cotidianul ”Pro Sport”, care între timp și-a sistat apariția pe print, l-a scos din minți și l-a determinat să intre în silenzio stampa. Deranjat, jucătorul nu a mai vrut să audă de presa din țara noastră si, de atunci, nu a mai vorbit cu vreun ziarist român, astfel că informațiile despre el au fost extrem de rare.

A rupt tăcerea după 16 ani, în ”Libertatea”

Din cei aflați în țară, Filipescu ținea legatura cu familia și cu unii dintre foștii colegi de la Steaua, cum ar fi Marius Lăcătuș, Didi Prodan sau Adrian Ilie. Sportivul originar din Slatina a rupt tăcerea în 2014, când a simțit nevoia să îi sară în ajutor prietenului Prodan în lupta acestuia cu FRF. ”La o întâlnire cu Platini, sună mai bine Hagi, Stelea sau Prodan decât Burleanu. Oricum, planurile mele sunt să ramân aici, unde sunt antrenor de copii la Oviedo. Nu mă interesează să mă întorc în fotbalul românesc”, spunea Felipescu, acum doi ani.

Cine este Filipescu

De cinci ori campion al României cu Steaua, două titluri cucerite cu Galatasaray, în Turcia, unul cu FC Zurich în Elveția și parte din povestea de glorie scrisă de Generatia de Aur. Acesta a fost, în mare, Filipescu.

S-a retras de la națională în 2003, după meciul de pomină cu Danemarca, 2-5, disputat pe nispul de pe fostul ”23 de August”. Folosit fundaș stânga de Anghel Iordănescu, Filipescu s-a supărat pentru că a fost huiduit de fani. ”Eu l-am distrus pe Filipescu”, a recunoscut Generalul.

Cu 52 de selecții sub tricolor, fundașul a mers la CM 1998, precum și la Euro 1996 și la Euro 2000. A mai jucat fotbal în Spania, pentru distracție, până acum un an, cu colegii, o dată pe săptămână. A renunțat după ce și-a rupt ligamentului încrucișat de la piciorul drept. ”Creierul știe ce vrea, dar nu mai corespunde corpul”, le spunea Filipescu ibericilor.

Fostul tricolor s-a lăsat de fotbal în 2008, după ce nu i-a mai fost prelungit contractul cu MSV Duisburg. A pregătit o grupă de copii de la San Claudio, dar a renunțat repede la meseria de antrenor.

”A fost un moment în care mă gândeam să continuu în antrenorat, dar lucrurile s-au schimbat. N-am avut relațiile necesare pentru a continua în fotbal”, s-a plâns Filipescu în presa spaniolă.

S-a căsătorit pe ascuns, în 1999

Iulian Filipescu s-a căsătorit la Starea Civilă a Sectorului 2 din București, în 1999. La cununia civilă, desfășurată într-un cadru restrâns, au participat doar câteva persoane, printre care nu s-au numărat părinții sportivului sau componenți ai lotului echipei naționale de fotbal a României.

Evenimentul a durat doar 15 minute și a fost oficiat de fostul primar de sector, Vladimir Popescu. Filipescu a fost îmbrăcat într-o ținută lejeră si a plecat imediat după terminarea cununei, întorcându-se la cantonamentul de la Săftica, unde se afla în pregătiri, alături de ceilalți componenți ai echipei naționale de fotbal, în vederea disputării meciului cu Slovacia.

Nicoleta Filipescu, soția lui ”Felipe” este născută în 1975, fiind cu un an mai tânăra decât Iulian. Filipescu are trei copii. Fetița Lys are 9 ani. Nașii lui Lys sunt Adrian Ilie și soția acestuia, Dana. Iulian si Nicoleta Filipescu mai au doi copii, Adrian (16 ani) și David (14 ani).