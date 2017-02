Finala Cupei Ligii Angliei: Manchester United – Southampton 3-2. Gardoș a ratat întâlnirea cu eroul Ibra!

Finala Cupei Ligii Angliei: Manchester United – Southampton (18:30, în direct la DigiSport 2). Florin Gardoș vs Zlatan Ibrahimovici!

Manchester United – Southampton 3-2 VIDEO

La 0-0, gol anulat greșit ”Sfinților”. Marcase Gabbiadini. ”Diavolii” au avut 2-0, dar au fost egalați!



Ibrahimovici a executat impecabil o lovitură liberă de la 20 de metri și a deschis scorul (19). Lingaard a marcat pentru 2-0 (38). Gabbiadini (45 și 48) a egalat, dar tot ”Ibra” a adus victoria (86).



—–

Partida de pe Wembley va fi a doua dintre ”diavoli” și ”sfinți” din acest sezon, după cea din etapa a doua din Premier League, câștigată de către echipa lui Mourinho, cu 2-0, pe Old Trafford.

Aflată într-o formă bună, Manchester United, care a câștigat deja un trofeu în acest sezon, Community Shield (Supercupa Angliei), are prima șansă în finala contra lui Southampton.

Traseul lui Manchester United până în finală:

Turul 3: Man Utd – Northampton 3-1

Turul 4: Man Utd – Man City 1-0

Sferturi: Man Utd – West Ham 4-1

Semifinale: Man Utd – Hull 2-0; Hull – Man Utd 2-1

De partea cealaltă, Southampton are șansa de a câștiga primul trofeu, după Football League Trophy (rezervat echipelor din League One și League Two), în 2010.

Traseul lui Southampton până în finală:

Turul 3: Saints – Crystal Palace 2-0

Turul 4: Saints – Sunderland 1-0

Sferturi: Saints – Arsenal 2-0

Semifinale: Saints – Liverpool 1-0; Liverpool – Saints 0-1

Echipele probabile:

Man Utd: De Gea – Valencia, Smalling, Bailly, Blind – Herrera, Carrick, Pogba – Mata, Ibrahimovici, Martial.

Southampton: Forster – Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand – Ward-Prowse, Oriol Romeu, Davis – Redmond, Gabbiadini, Tadici.

Florin Gardoș, jucător român legitimat la Southmapton, revenit recent după o accidentare, nu este în lot pentru această partidă. El evoluează pentru echipa U23 a ”Sfinților”.