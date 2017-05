Finala Ligii Naționale de baschet: U-BT Cluj – Steaua CSM EximBank 87-85, în primul meci. Duminică, partida a doua

U-Banca Transilvania se pregătește de marea finală cu Steaua CSM EximBank, iar încleștările dintre cele două echipe au fost prefațate joi, la conferința de presă, de către antrenorul principal, Mihai Silvășan, și de căpitanul echipei, Tudor Jucan.

”Urmează marea finală a Ligii Naționale de Baschet Masculin, e un lucru pe care noi ni l-am dorit încă de la începutul sezonului, pentru asta am luptat și pentru asta am muncit la fiecare antrenament din acest sezon și mă bucur că am reușit să ajungem aici. Cu siguranță, nu ne mulțumește doar participarea, cu siguranță ne dorim să câștigăm, să luăm medaliile de aur. Nu va fi ușor, Steaua are o echipă foarte bună, au început să joace din ce în ce mai bine, vor fi o nucă tare, însă nu trebuie să ne sperie absolut nimic. Avem avantajul terenului propriu, avem acești suporteri minunați care, s-a văzut și la meciul cu Oradea, pot face diferența, sper și cred cu tărie că la ora meciului vom fi apți din punct de vedere mental, în primul rând, și vom avea intensitatea și concentrarea necesare pentru a reuși să câștigăm. E o serie, fiecare posesie va conta, fiecare decizie pe care o luăm atât în teren, cât și în afara lui, vor conta, sper să fim suficient de puternici mental să înțelegem aceste lucruri. Am o rugăminte pentru fanii care vor veni la meciuri, îi așteptăm pe toți să vină îmbrăcați în alb, să creăm o atmosferă foarte frumoasă la aceste jocuri!”, a spus ”Silvă”.