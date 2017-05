Finala Ligii Naționale de baschet: U-BT – Steaua CSM Eximbank. Scandal pe bilete. Bucureștenii, blocați să intre la meciul doi.

Primul meci, de vineri seară, a fost câștigat de areneleni, la două puncte diferență, iar meciul doi, programat duminică seară (de la ora 19.00, tot în sala ”Horia Demian”) a fost deja ”încins” de un litigiu de natură organizatorică.

Bucureștenii vor să vină la Cluj 200 de suporteri, însă ardelenii vor să le permită accesul în sală doar la 104 dintre aceștia. ”Cei de la Cluj nu vor să respecte regula conform căreia echipa oaspete beneficiază de 10% din locurile totale ale arenei”, reclamă steliștii, care acuză că au fost jigniți ca la ușa cortului de galeria ”șepcilor roșii”, la primul joc. Citește și... Liga a 2-a, etapa 35. AZI, ASU Poli – UTA. Sepsi a urcat pe doi. La FC Braşov a debutat un puşti. Program şi clasament

Steaua a făcut o adresă oficială în care solicită 200 de bilete, iar în schimb s-au ales cu un răspuns în care sunt înștiințați faptul că primesc doar jumătate. ”Ne vom afla în situația penibilă ca oameni veniți din București să vadă meciul la televizor, în afara sălii”, acuză conducerea de la Steaua CSM Eximbank.

Iată, mai jos, răspunsul conducerii clujene la solicitarea Stelei



Mircea Cristescu, de la Cluj, se apără: ”Pe 16 mai am pornit procesul de vânzare a biletelor, on-line și la case terestre. Pe on-line, ele s-au epuizat în 30-45 de minute. La case, s-au dat celelalte tichete, în doar cinci minute. Am fost inspirați și am blocat sectorul galeriei oaspete, astfel că nu am vândut bilete în zona respectivă. Cei de la Steaua ne-au informat, tot pe 16 mai, că renunță la biletele pentru meciul de vineri seară, 19 mai. Noi am scos la vânzare bilete la pachet, adică pentru ambele meciuri, cel de vineri și cel de duminică. Așa că nu mai putea opri acest proces. Pe 17 mai, cei de la Steaua revin cu o solicitate de bilete, că vor 200, dar nu mai avem de unde să le dăm, după ce le-am vândut. Nu e vorba despre niciun război. Nimeni nu oprește scoaterea la vânzare de bilete, dacă nu există solicitări din partea oaspeților. Plus că aceste solicitări se fac din timp, sunt chestiuni organizatorice de care trebuie să știe din timp și Jandarmeria. Da, există regula ca 10% din capacitatea arenei pentru oaspeți, deși sunt recomandări ale federației de baschet că se poate merge până la 5%, dar, mă repet, cei de la Steaua au renunțat la bilete pentru meciul de vineri, așa că au renunțat și la cele de duminică, din simplul fapt că noi le-am comercializat la pachet, nu individual. Sala din Cluj are o capacitate de 2.700 de locuri. Cât despre faptul că au fost înjurați la Cluj, nu vreți să știți ce se strigă la partidele din București”.