Finala Superligii de rugby: CSM Știința Baia Mare – Timișoara Saracens (duminică, ora 19.00). Meciul va fi televizat de Dolce Sport.

În deschiderea marii finale, de la ora 17:00, va avea loc partida pentru medaliile de bronz dintre CSM București și CSA Steaua Rugby.

Toate încasările care vor fi obținute din vânzarea biletelor de la finalele SuperLigii CEC Bank vor fi redirecționate pentru tratamentul tânărului rugbyst Andrei Burdușel. Elev în clasa a XI-a a Colegiului Național Sportiv Aurel Vlaicu, acesta poarta cel mai greu meci de până acum, fiind diagnosticat în ianuarie 2017 cu rabdomiosarcom cu tumoră primara la nivelul mușchiului abdominal și cu metasteze pulmonare, hepatice și osoase.

Mai multe informații despre Andrei găsiți la www.viatapentruandrei.org.

Finala Superligii de rugby: CSM Știința Baia Mare – Timișoara Saracens. Nici un succes în finale pentru băimăreni

Știința Baia Mare și Timișoara Saracens se vor înfrunta duminica, 28 mai, pentru a patra oară în finala SuperLigii CEC Bank, din punct de vedere al statisticii avantajul fiind de partea bănățenilor, care s-au impus în anterioarele trei (2012, 2013, 2015), mai mult chiar, luând în calcul și celelalte două competiții, Cupa Romaniei și Cupa Regelui, ”zimbrii” nu a reușit niciodata să-și învingă rivala în finala.

În sezonul regulat cele două echipe și-au împărtit victoriile, Timișoara Saracens impunându-se pe stadionul Gheorghe Rășcanu cu 19-12, după trei eseuri marcate în ultima jumatate de oră ”zimbrii” luându-și revanșa în retur, rezultat 22-3.

„Va fi un meci disputat, venim in Bucuresti nu doar cu gandul de a juca finala, ci si de a o castiga. De-a lungul timpului am creat o traditie in a invinge Baia Mare in finala si dorim sa obtinem al optulea succes consecutiv in fata maramuresenilor. Venirea lui Chester Williams ca antrenor a schimbat lucrurile la noi, am gasit o motivatie in plus pentru ca este genul de antrenor alaturi de care iti doresti sa obtii doar primul loc. Nu cred ca va fi o finala spectaculoasa, pentru ca miza este destul de mare si jocul va fi inchis, echipa care va face cele mai putine greseli si avea un joc mai bun de picior va castiga”, a declarat Valentin Popârlan, căpitanul Timișoarei Saracens.

„Ma bucur ca este Timisoara in finala, pentru ca am pierdut multe finale contra lor si este momentul sa aratam ca am depasit toate acele obstacole. Este un meci foarte greu, toti stim acest lucru, dar ne dorim victoria. Antrenorul nostru ne spune inaintea fiecarui meci ca singurul nostru adversar suntem noi, ca doar noi ne putem bate singuri. Sansele sunt egale, echipa care va gresi mai putin si care va avea un transformeur mai bun in acea zi, va castiga pentru ca finalele sunt meciuri inchise, miza fiind foarte mare. Fiecare moment al meciului este important, conteaza fiecare punct pus pe tabela!, a declarat Bidzina Shamkaradze, căpitanul CSM Știința Baia Mare.

Finala Superligii de rugby: CSM Știința Baia Mare – Timișoara Saracens. Episodul 100 al finalelor

Ultimul act din acest an al SuperLigii va însemna finala cu numărul 100, care se va juca în primul eșalon valoric. Competitia începută în 1914 s-a disputat practic neîntrerupt, cu o singura excepție, anii în timpul Primului Război Mondial, respectiv anul 1968, când disputele nu au avut loc.

Actuala edișie a SuperLigii CEC Bank este a șasea in actualul format. Timisoara Saracens s-a impus de trei ori, Știința Baia Mare are doar doua trofee cucerite, în timp ce Steaua este singura reprezentanta a Capitalei calificată vreodată în finală.

Finala mică a SuperLigii dintre CSM București si Steaua va fi o reeditare a luptei pentru podium din sezonul trecut al competiției.