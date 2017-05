Flavius Biea a câștigat centura WBA Continental la categoria welter, sâmbătă, după ce l-a învins la puncte pe ungurul Laszlo Toth, după 12 reprize, în gala profesionistă Noaptea Spartanilor, găzduită de Sala Constantin Jude din Timișoara, informează agerpres.ro.



Biea (27 ani) a dominat meciul și a obținut decizia în unanimitate, toți cei trei arbitri-judecători văzându-l învingător pe timișorean cu 117-111.

Biea și-a trecut în palmares a 12-a sa victorie la profesioniști (6 KO) și a făcut încă un pas către un meci pentru o centură mondială.

Laszlo Toth (29 ani) are acum 23 de victorii (17 KO), 3 înfrângeri și un meci nul.

Toți românii din această gală au obținut victorii, iar Cezar Juratoni și Bogdan Dinu a încheiat meciurile înainte de limită.

Juratoni l-a învins la categoria cruiser (semigrea) pe georgianul Paata Aduașvili prin KO tehnic în repriza a treia. Juratoni are acum șase victorii la profesioniști din tot atâtea meciuri. Aduașvili este un boxer experimentat, cu 23 de victorii, 17 înfrângeri și 3 meciuri egale.

Bogdan Dinu a câștigat la categoria grea prin KO tehnic în repriza a patra în fața altui georgian, Irakli Gvenetadze. Dinu are acum 17 victorii din tot atâtea meciuri, iar Gvenetadze are 7 victorii și 2 eșecuri.

La categoria semimijlocie (welter), Daniel Buciuc l-a întrecut la puncte pe ungurul Ferenc Katona, după patru reprize. Buciuc are trei victorii din trei meciuri. Ferenc Katona are 8 victorii, 5 eșecuri și un meci nul. În alt meci disputat la welter, Eronim Arădoaie l-a întrecut la puncte pe georgianul Nika Nalikașvili, după patru runde. Arădoaie a înregistrat a patra sa victorie, din tot atâtea meciuri, iar Nalikașvili are 2 victorii și 2 eșecuri.