Florin Andone, încântat de jocul cu Muntenegru: ”La echipa națională a fost bine!”

În primul meci din preliminariile pentru Cupa Mondială 2018, din Rusia, naționala României a debutat doar cu o remiză, la Cluj-Napoca, scor 1-1, cu Muntenegru.

Cu toate acestea, atacantul Florin Andone s-a arătat încântat de evoluția echipei tricolore, deși acest rezultat negativ cu Muntenegru ar putea să cântărească greu în soarta calificării la turneul final din Rusia.

”La echipa națională a fost bine. Am jucat 70 de minute și echipa a dominat, chiar dacă am făcut doar egal. Scopul nostru este să facem cât mai multe puncte și să terminăm pe primul loc, pentru a ne califica direct la Cupa Mondială, să nu mai trecem prin meciurile de baraj”, a declarat Florin Andone pentru cotidianul spaniol AS.

România va continua campania de calificare la Cupa Mondială din 2018 cu două partide programate în deplasare. Primul va avea loc pe 8 octombrie, în Armenia, în timp ce următorul va avea loc pe 11 octombrie, în Kazahstan.